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人妻偷吃籃球助理教練！傳訊：想用妹妹含住你　夫心碎提告求償

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台北一人夫發現妻子偷吃籃球助理教練，兩人還互傳一堆鹹濕對話和裸照，怒對小王提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北一人夫發現妻子偷吃籃球助理教練，還和小王互傳下體裸照，並有「想用我妹妹含住你」、「這樣奶好大」等露骨鹹濕簡訊，人妻還拿小王給她的開房費捐給路邊雙手殘廢的人，甜蜜向小王說「做善事你也有分」，讓人夫發現姦情後對婚姻深感絕望，提告向小王求償30萬元。台北地院審理，認為小王侵害配偶權，判他要賠20萬元。

人夫指控，他和妻子結婚已12年，還有2個小孩，而小王卻於去年4月起就開始和妻子互傳鹹濕簡訊，包含「想用我妹妹含住你」、「我想看你摳」、「這樣奶好大」、「我想看你很硬的樣子」、「明天給你看」、「你可以洗香香等我」等，還相約到旅館激戰。直到去年10月23日被他發現，妻子才坦承與小王發生3次性關係，讓他聽了精神大受刺激，對未來生活不抱希望，遂提告向小王求償30萬元。

小王在審理時辯稱，他雖有和人妻傳一些比較親密的訊息和身體裸露照片，也難因此就說他們有超友誼關係，更不足以證明兩人有性行為。

不過法官查看人妻和小王的LINE對話，人妻除傳送穿著性感內衣的辣照，還傳裸露胸部和部分下體的照片，小王也同樣回傳自己的下體裸照，再參照兩人對話還有「故意挑逗我嗎」、「一定要啊，小小王也想我了吧」、「這次換你付房錢喔」、「307」，以及人妻傳送「昨天我拿你部分房費捐給路上雙手殘廢的人，當幫做善事喔」、「心裡默念○○○(小王姓名)也有份」等情，可見2人曾發生性關係，審酌小王原擔任籃球隊助理教練，每月收入7萬元，目前無業等情狀，判小王侵害配偶權要賠20萬元，全案還可上訴。

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