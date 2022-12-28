屏東分署1／3法拍　「地下金融教父」萬眾欠健保費股票遭拍賣

▲調查局官網截圖萬眾為外逃通緝犯 。（圖／屏東執行分署提供，下同)

記者陳崑福／屏東報導



法務部行政執行署屏東分署於元月3日辦理「123拍賣會」，這次有酒駕義務人土地被拍賣及被稱為地下金融教父萬眾所持有的華泰商銀股票377股，他因未繳納健保費而成為屏東分署的義務人，不法獲利約新臺幣6億3千萬餘元，遭高雄地院通緝中。

屏東執行分署表示，3日將法拍酒駕義務人座落竹田鄉的361坪土地。他近幾年於中部工作，因為在工地喝保力達、於薑母鴨店喝啤酒、在住家喝威士忌後還騎乘機車，而四度被警察抓到酒精超標上路遭判刑，且被處分終身不得考領駕照。

不料，2019年間男子又被警攔獲酒駕卻拒絕酒測，經臺中市交通事件裁決處開罰後，義務人遲未繳納9萬元罰單，案件移送法務部行政執行署屏東分署執行。分署受理後迅速執行他名下3筆位於竹田的土地持分，執行人員現場履勘時土地上尚有其他共有人的建物與作物，目前已進入最後一拍，底價僅有90萬8400元，如果拍出，將可以順利清償義務人的酒駕罰單。

另拍賣地下金融教父萬眾所持有的華泰商銀股票377股，萬眾係因未繳納健保費而成為屏東分署的義務人。根據法務部調查局官網資料顯示，他假借投資合作方式進行融資貸款業務，收取高額利息，不法獲利約新臺幣6億3千萬餘元，涉嫌重利及恐嚇等罪，2004年間似潛逃至中國大陸，目前被高雄地檢通緝中。

當天動產拍賣標的還有海景世界與群祺公司股票，以及中古BMW房車與中華柴油小貨車，元月3日上午9點半開放觀覽、10點登記領號碼牌、10點半喊價，價高者得標。

另有不動產座落在內埔、枋山與恆春的土地，以及牡丹、獅子與泰武的原住民保留地。該分署歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，只要填好分署官網上所載文件並將保證金封存，在1月2日以前寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，通訊投標的效力與現場投標相同，於元月3日當天下午2點半至3點可在拍賣室現場投標單，下午3點進行開標。有興趣的民眾可上分署官網瀏覽不動產360度環景照片，各項拍賣公告及不動產通訊投標注意事項，請參閱屏東分署官網及LINE訊息！

