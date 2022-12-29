16病患「被受傷」揪出假病歷！北市無良醫得手6位數　診所也掰了

▲北市梁姓醫師明知16名病患並未做外傷醫療處置，竟在病歷上登載不實醫療記錄，詐領43萬餘元遭起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北市某診所梁姓醫師，明知16名病患因他病求診，但他竟在病歷上記載「深部複雜創傷處理」向健保署申報請領健保點數，以此詐領43萬4587元，全案經健保署人員檔案分析，意外發現該診所申報項目處理醫令數及執行率遠高於同儕值，經明查暗訪揪出貓膩，函送偵辦。士林地檢署偵結，依詐欺等罪提起公訴，該診所也遭終止特約因此停業。

起訴指出，梁開設診所與健保署簽訂「全民健康保險特約醫事服務機構合約」明知據實填載病患病歷，但他卻違背醫師誓詞，替16名保險對象登載不實病歷，申請請領健保點數，導致健保署承辦人員給付43萬4587元。

所幸，經健保署人員檔案分析發現，該診所申報的「深部複雜創傷處理」醫令數及執行率遠高於同儕值，經查訪該診所及16名病患後，抓到他從中做梗，全案經健保署函送偵辦。

檢方認梁醫，犯業務上文書登載不實、行使業務上登載不實準文書及詐欺取財罪，建請法院從一重處斷，至於健保醫療費用給付，則宣告沒收。

全案被揭發後，該診所被依「查有以不正當行為或以虛偽之證明、報告或陳述，虛報外科處置醫療費用之情事，處分停約，執行完畢後5年內，再因有以虛報保險對象外傷處置等違規情事，處分終止特約」執行迄日為2026年9月30日。