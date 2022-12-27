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社會 社會焦點 保障人權

台版柬埔寨凶殘對話曝！豬仔遭電擊蛋蛋...棄屍後討論拜拜+收驚

▲▼犯罪集團。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲「台版柬埔寨案」囚禁61名求職者，3人遭虐死棄屍，該詐團手法極凶殘，期間更商討如何虐待豬仔。（資料圖／記者陳雕文翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

「台版柬埔寨」求職詐騙釀3死，檢方經追查，發現詐團分工縝密，從成員們對話也看得出極度凶殘，視豬仔為娛樂品，甚至有人下令「電擊棒電蛋蛋」錄影、泡麵內摻100顆FM2讓豬仔吃下昏睡；檢方今天偵結，詐團「S姊」傅榆藺、「茶董」陳樺韋遭求處無期徒刑，其餘10名控員20到30年徒刑，17人從重量刑。

據起訴，幕後藏鏡人「藍道」、30歲傅榆藺、28歲蔡智臣、35歲陳樺韋、30歲涂世泓等人在飛機群組內共同討論設立據點、準備手銬、兇器及第三級毒品FM2，由吳秉恩、陳樺韋、傅榆藺負責尋覓房屋，先在今年9月24日承租桃園據點、10月16日淡水據點做為拘禁人頭帳戶提供者。

「藍道」等人接洽不同人頭帳戶提供者的介紹人（俗稱車商），由各車商在網路社群平台張貼高價承租金融帳戶訊息，以數萬元到十數萬元不等代價誘使被害人上當。

▲▼囚禁。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲豬仔遭囚禁毆打虐待。（圖／記者陳雕文翻攝）

待被害人上當後，傅女等人透過屋內遠端監視系統觀看並透過群組「可爾必思B（前身為米奇不妙屋B）」指揮現場控員，且由陳樺韋提供據點所需手銬、腳鐐、電擊棒、鋁棒、甩棍、鎮暴槍、FM2及日常用品、食物等，交由吳秉恩派遣白牌車輛運送到桃園據點，且每小時都得錄影、清點人數、回報現場狀況及上傳錄影及照片檔案至飛機群組「可爾必思B」。

被害人各被帶到2處據點後，立刻遭手銬及腳銬限制、嘴部被塞毛巾搜身強盜。檢警從扣押詐團成員手機發現，他們對話極為凶殘，當「藍道」下令：「沒有分強不強控，不乖就是揍」，其他成員尊悉辦理。

「茶董」為回報狀況，要求現場控員準備電擊棒，並說「沒笑的拍照就給我電下去，我也想看看管制品的威力」、「讓林北今天吃炸藥算他們倒霉！」

▼幕後藏鏡人「藍道」仍追查中，30歲傅榆藺則擔任集團主要指揮。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼ 傅榆藺。（圖／記者陳雕文翻攝）

可惡的詐團將虐待被害人過程當作餘興節目，甚至還討論銬豬仔腳鐐鏈子太長，而「藍道」戲謔回：「這什麼雞巴腳鍊」，還有男性豬仔被狂電蛋蛋（睪丸），蝦董則冷血說：「要多殘忍有多殘忍」，被電完後成員直接回報「腫的跟米龜一樣」，蝦董回「你電的太入戲了」，成員則若無其事說「對對對蛋蛋可能還在痛」，傅女見對話，甚至還問「他是誰阿怎麼被修理成這樣」。

數名被害人遭虐釀傷，成員們仍以揶揄對話譏笑說「請人頭吃全套電療、全身電療」、「 藍道」還會回「拍影片給我」，傅女也湊一咖問：「 誰要被電」、「我們養了好多皮卡丘」，此時「藍道」則立刻回說「因為我們據點最粗殘」，38歲黃男、45歲黃女、57歲林男遭虐身亡後，處理屍體的成員還討論要去拜拜、捐香油錢收驚。

該集團為控人順暢更列17點注意事項：

1.手機不離身2.大門的人隨時隨地都要有人在3.武器不離身（鎮暴槍盡量放在前面）4.不能單獨行動5.偶爾抽空看一下狀況別一直玩手機6.隨時想到就清點人數7.錄影回報的時候穩一點慢一點清楚一點8.飛機訊息要看要回要注意9.準時回報。

10.門一定一個要顧好11.強控講話請質問他們12.強控軟控不要去打不要去罵皮的直接抓出來打13.現場車主有任何問題馬上解決如果是要問那種不相干的先警告他們14.請所有控員保持好心態一直走來走去15.回報請在55分至下個5分鐘之前完成16.大群有哥哥們在問請你們馬上回17.事情處理完之後保持一開始狀況該抹藥該吃藥請按時，最後並交代，每個控員必須吃飽穿暖，至於遭囚人員餓不死就行。

檢方認傅女等人正值青壯年，不思循正當途徑賺取財物，為貪圖一己之私，指揮、參與詐欺集團犯罪組織犯行，又囚禁、凌虐被害人，行為惡劣、泯滅人性，嚴重戕害人性尊嚴，造成民心動盪不安，且迄今均未賠償被害人所受損害，分別向法院具體求處無期徒刑、20至30年不等有期徒刑，其餘被告也請法院從重量刑。

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