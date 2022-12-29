　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

非法基金海撈3.7億...林百里妻被騙5千萬　黑心名媛坑40人下場曝

▲▼詐騙林百里妻等40餘人，得手3.7億，名媛朱立安走上囚車。（圖／記者黃彥傑攝）

▲名媛朱立安涉賣非法境外基金詐騙林百里妻等40餘人，得手3.7億，到案被羈押至今。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃哲民／台北報導

名媛朱立安涉以投資境外基金每年可穩定獲利超過8%為名，8年間吸金逾3.7億元，最後崩盤付不出本息，共有40多人受害，廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎也慘賠約台幣5000萬元。朱女今年(2022年)5月到案，繳不出2000萬元保釋金而被羈押至今，她承認挪用資金，台北地院今依《銀行法》非法經營銀行業務等罪，判朱女12年徒刑，同案被告的業務鄭秀英、黃彥中各判刑2年與5年6月，朱女另被依偽造文書罪判刑4月，得易科罰金12萬元，均可上訴。

朱女日前剛被合議庭裁定從本月(12月)20日起延押2個月，今沒到庭聆判。檢方起訴指出，朱女（60歲）於2014年起，擔任香港華亞證券董事兼台灣地區聯絡人，並與華亞證券業務黃彥中從2013年11月起，擅自在台灣銷售未經核准、由華亞證券管理的「AXIS全球戰略創新長收益基金」等基金，並從2015年到2018年，設立數個境外公司且多為紙上公司處理金流。

期間朱女經朋友介紹認識何莎，得知她是林百里妻子、持有廣達集團高額股份、財力頗豐，因而不斷找機會親近何莎噓寒問暖，離婚單身的朱女常打扮得珠光寶氣、搭名車出入時尚派對、結識政商名流，又自稱具備理財投資專業，何莎信任朱女、視為閨蜜，聽信朱女保證，2014年底匯款人民幣420萬元，申購一批AXIS基金。

朱女吹噓AXIS基金投資項目為房地產租金，收益穩定，年息8.4%、每半年配息4.2%，保本幾乎無風險，3年可贖回，朱女和黃男把同一套說詞用來招攬其他名流貴婦投資，至2015年6月間，藉此吸金達台幣1.1億餘元。

但AXIS基金當時是共犯白嘉輝(在逃)的公司所有，朱女和黃男僅靠推銷業績抽佣，後因白男於2015年8月間開始行蹤飄忽、公司運作有異，華亞證券拒絕再擔任基金管理人，朱女涉偽造文件，用境外紙上公司接管AXIS基金在台業務，還設立OBU帳戶收款規避查緝。

朱女和黃男從2016年起，用同一檔AXIS基金外加一檔「VCH高收益機會基金」，繼續在台灣非法銷售，女子鄭秀英加入推銷抽佣，不同於前階段，此時吸金所得由朱女主導，讓黃男、鄭女各抽佣6%、7%，至2020年間共吸金逾3.7億元，包含何莎第2次申購基金所付的100萬美元。

朱女以吸金所得支應前幾批投資人的本息，其餘用於私人投資，但2020年出現資金缺口，開始拖延付息，最後因拒絕何莎等人贖回而露出破綻，40多位受害人包括朱女的阿姨、乾媽等至親，個人損失金額最高約台幣6000萬元，最少的為台幣30萬元，何莎遭騙約5000萬元，已故作家鄭豐喜的遺孀吳繼釗，也被騙約2000萬元。

何莎發現朱女的騙局，2020年憤而提告揭發，歷經北檢5位檢察官努力追查，終於由檢察官王如玉指揮刑事局逐筆核對，揪出藏身一堆英文帳戶之後的朱女，今年5月24日搜索朱女住處，將她約談到案後聲押禁見獲准。

朱女眼見檢警蒐證完整，改口認錯，供稱「錢都是我拿走的」、承認挪用資金，但因投資失利而賠光光。檢方認定朱女虛設境外紙上公司、搭建海市蜃樓，以謊言編造基金獲利良好假象，長達數年製造美麗虛幻泡沫，使40多位被害人蒙受重大損失，其中14人提告，據此起訴朱女3嫌涉犯詐欺、偽造文書等罪嫌，建請從重量刑。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
最美圖書館「100萬找阿滴業配」　影片流量曝！他虧：該降價了
1年義務役訓練內容完整曝！　4分鐘影片一次看懂
《ETtoday》實測！公車輾死母子現場「人車通行重疊28秒
閨蜜爆小甜甜遭老公家暴！　宋逸民夫妻：才打妳1次
快訊／林書豪宣布離隊！　告別CBA
快訊／警追擄人案連開11槍！　民眾嚇壞快閃
快訊／過年前「還稅於民」？　財政部給答案了
23歲女偶像宣布未婚懷孕！　孩子的爸是粉絲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

總統大選當天打遊戲閒聊　他喊「投韓國瑜 」！拒罰50萬提告吞敗

代步車橫越遭撞飛老翁不治　新竹「魔王路口」4天前才加裝分隔島

離醫院僅4百米　母子遭公車輾過「全身瘀青臟器大出血」仍救不回

《ETtoday》實測！公車輾死母子現場「人車通行重疊28秒」　居民譙

快訊／警追擄人案連開11槍！民眾嚇壞快閃　嫌犯駕車逃逸

快訊／國民黨中常委蕭景田涉買票！神隱未到案　士檢發布通緝

元旦連假花東開心遊！蘇花路廊駕駛必知　警佈18崗哨疏解車流

彰化離奇車禍！女駕駛「被小蟲嚇到」衝圍牆　夫彈撞車頂不治

學霸女母子遭公車輾死...警列10大肇事路口　今起加強取締違規

撿屍醉女到公廁性侵！拿她錢包還盜刷卡　惡男下場曝

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」　路口緊鄰醫院救不回

5歲愛女對她說：我沒有爸爸　女CEO曝超正教育觀「沒什麼特殊的」

華莎xHeize女團歌串燒！　《PINK VENOM》《LOVE DIVE》過分好聽

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

駕駛硬切車道稱「有打方向燈」　騎士怒關後照鏡：不看幫你收

總統大選當天打遊戲閒聊　他喊「投韓國瑜 」！拒罰50萬提告吞敗

代步車橫越遭撞飛老翁不治　新竹「魔王路口」4天前才加裝分隔島

離醫院僅4百米　母子遭公車輾過「全身瘀青臟器大出血」仍救不回

《ETtoday》實測！公車輾死母子現場「人車通行重疊28秒」　居民譙

快訊／警追擄人案連開11槍！民眾嚇壞快閃　嫌犯駕車逃逸

快訊／國民黨中常委蕭景田涉買票！神隱未到案　士檢發布通緝

元旦連假花東開心遊！蘇花路廊駕駛必知　警佈18崗哨疏解車流

彰化離奇車禍！女駕駛「被小蟲嚇到」衝圍牆　夫彈撞車頂不治

學霸女母子遭公車輾死...警列10大肇事路口　今起加強取締違規

撿屍醉女到公廁性侵！拿她錢包還盜刷卡　惡男下場曝

總統大選當天打遊戲閒聊　他喊「投韓國瑜 」！拒罰50萬提告吞敗

快訊／林書豪告別CBA　台灣經紀公司證實下一步動向

白雲切胃「4個月瘦40公斤」！全因醫生警告1句話：人生跑馬燈出來了

台股力守萬四！指數跌88點收14085　台積電跌5元收446

代步車橫越遭撞飛老翁不治　新竹「魔王路口」4天前才加裝分隔島

快訊／林書豪離開CBA！陳建州表態了　網敲碗想看豪哥對野獸

2022「蹲點創新設計行動」成果發表　創新設計三年有成　翻轉在地商機

諸羅山盃／「海德PK王」3場延長賽悲情無勝　季軍戰再見安建功

王子、郭雪芙「爆激烈衝突」場面曝光！　大吼：妳不能體諒嗎？

推動技職教育　侯友宜：未來4年翻倍投入8億

社會熱門新聞

嘉義兒陳屍床上　母親後門外亡

即／女倒加油站吐血慘死！家屬錯愕北上認屍

快訊／國民黨中常委蕭景田涉買票！士檢發布通緝

妻偷吃籃球助理教練　夫心碎提告求償

女駕駛「被小蟲嚇到」衝圍牆　夫彈撞車頂不治

台中男18樓墜落　摔中庭多處肢體變形

輔大副教授涉約會性侵　解聘興訴敗訴

騎士禮讓救護車卻遭開罰900！警回應

台中母子遭公車輾斃！來台30年醫嘆氣

與伊拉克同學結連理！資優女慘死跨國良緣碎

快訊／苗栗台13線火燒車！駕駛急救中

孕婦騎士撞貨車尾門「斷頸」亡　1屍2命母心碎

被喪家按喇叭超不爽　葬儀社撂人追殺2人傷

即／警追擄人案連開11槍！嫌犯駕車逃逸

更多熱門

相關新聞

「貼照懸賞」黑吃黑車手　竹聯天蠍堂主被訴

「貼照懸賞」黑吃黑車手　竹聯天蠍堂主被訴

竹聯幫天蠍堂主陳生琥組織詐騙集團，犯下多起以假鈔換真鈔的方式詐騙案，2020年間，陳生琥懷疑李姓小弟A錢，在李男耳邊開槍恐嚇，要求李男提款還錢，另外蔡姓小弟也因黑吃黑10萬元後消失，被陳生琥在網路上公開照片懸賞，要幫眾「共襄盛舉」抓人，蔡男嚇得趕緊向警方自首保命。

「猜猜我是誰集團」騙300萬　警追1年逮10人

「猜猜我是誰集團」騙300萬　警追1年逮10人

台大教授涉詐200萬　出庭喊冤：是學生報復

台大教授涉詐200萬　出庭喊冤：是學生報復

9年詐研究補助費200萬　台大退休教授遭約談

9年詐研究補助費200萬　台大退休教授遭約談

靈骨塔詐騙削2.7億！專宰退休軍公教

靈骨塔詐騙削2.7億！專宰退休軍公教

關鍵字：

何莎境外基金銀行法吸金詐欺偽造文書

讀者迴響

熱門新聞

要剪卡了！2023年5張卡跌落神壇　達人點名這張必剪　

21歲女星確診轉中重症！燒到送急診

宋逸民夫妻開教會還賣藥！大咖女星決裂6年

3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大

台中公車輾母嬰2死　台北司機詭異重複喊這8字

先別離職！「6星座」2023年旺到發紫　

因1張衛生紙被媽罵！國小童發抖說：我恨妳

好市多夯物特價最後1天　會員網購優惠還買貴

訂位接滿！耶誕夜「8成座位突取消」

年度最佳手機出爐！它打敗iPhone和三星

宋逸民躲7天「她怒提4大訴求」逼出面！

23歲女偶像宣布未婚懷孕！孩子的爸是粉絲

嘉義兒陳屍床上　母親後門外亡

剛進宋逸民教會…她遇2件事嚇到退出：很邪門！

子瑜現蹤林百貨買包　原因讓店員泛淚

更多

最夯影音

更多
大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑
動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面