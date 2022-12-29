非法基金海撈3.7億...林百里妻被騙5千萬　黑心名媛坑40人下場曝

▲名媛朱立安涉賣非法境外基金詐騙林百里妻等40餘人，得手3.7億，到案被羈押至今。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃哲民／台北報導

名媛朱立安涉以投資境外基金每年可穩定獲利超過8%為名，8年間吸金逾3.7億元，最後崩盤付不出本息，共有40多人受害，廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎也慘賠約台幣5000萬元。朱女今年(2022年)5月到案，繳不出2000萬元保釋金而被羈押至今，她承認挪用資金，台北地院今依《銀行法》非法經營銀行業務等罪，判朱女12年徒刑，同案被告的業務鄭秀英、黃彥中各判刑2年與5年6月，朱女另被依偽造文書罪判刑4月，得易科罰金12萬元，均可上訴。

朱女日前剛被合議庭裁定從本月(12月)20日起延押2個月，今沒到庭聆判。檢方起訴指出，朱女（60歲）於2014年起，擔任香港華亞證券董事兼台灣地區聯絡人，並與華亞證券業務黃彥中從2013年11月起，擅自在台灣銷售未經核准、由華亞證券管理的「AXIS全球戰略創新長收益基金」等基金，並從2015年到2018年，設立數個境外公司且多為紙上公司處理金流。

期間朱女經朋友介紹認識何莎，得知她是林百里妻子、持有廣達集團高額股份、財力頗豐，因而不斷找機會親近何莎噓寒問暖，離婚單身的朱女常打扮得珠光寶氣、搭名車出入時尚派對、結識政商名流，又自稱具備理財投資專業，何莎信任朱女、視為閨蜜，聽信朱女保證，2014年底匯款人民幣420萬元，申購一批AXIS基金。

朱女吹噓AXIS基金投資項目為房地產租金，收益穩定，年息8.4%、每半年配息4.2%，保本幾乎無風險，3年可贖回，朱女和黃男把同一套說詞用來招攬其他名流貴婦投資，至2015年6月間，藉此吸金達台幣1.1億餘元。

但AXIS基金當時是共犯白嘉輝(在逃)的公司所有，朱女和黃男僅靠推銷業績抽佣，後因白男於2015年8月間開始行蹤飄忽、公司運作有異，華亞證券拒絕再擔任基金管理人，朱女涉偽造文件，用境外紙上公司接管AXIS基金在台業務，還設立OBU帳戶收款規避查緝。

朱女和黃男從2016年起，用同一檔AXIS基金外加一檔「VCH高收益機會基金」，繼續在台灣非法銷售，女子鄭秀英加入推銷抽佣，不同於前階段，此時吸金所得由朱女主導，讓黃男、鄭女各抽佣6%、7%，至2020年間共吸金逾3.7億元，包含何莎第2次申購基金所付的100萬美元。

朱女以吸金所得支應前幾批投資人的本息，其餘用於私人投資，但2020年出現資金缺口，開始拖延付息，最後因拒絕何莎等人贖回而露出破綻，40多位受害人包括朱女的阿姨、乾媽等至親，個人損失金額最高約台幣6000萬元，最少的為台幣30萬元，何莎遭騙約5000萬元，已故作家鄭豐喜的遺孀吳繼釗，也被騙約2000萬元。

何莎發現朱女的騙局，2020年憤而提告揭發，歷經北檢5位檢察官努力追查，終於由檢察官王如玉指揮刑事局逐筆核對，揪出藏身一堆英文帳戶之後的朱女，今年5月24日搜索朱女住處，將她約談到案後聲押禁見獲准。

朱女眼見檢警蒐證完整，改口認錯，供稱「錢都是我拿走的」、承認挪用資金，但因投資失利而賠光光。檢方認定朱女虛設境外紙上公司、搭建海市蜃樓，以謊言編造基金獲利良好假象，長達數年製造美麗虛幻泡沫，使40多位被害人蒙受重大損失，其中14人提告，據此起訴朱女3嫌涉犯詐欺、偽造文書等罪嫌，建請從重量刑。