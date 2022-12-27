超商買飲料驚見瓶身被寫一串「神秘數字」！　釣出店員現身解答

▲飲料瓶身上有神秘數字。（圖／翻攝自Dcard）

記者朱祖儀／綜合報導

台灣人愛喝飲料，許多人為了方便會直接到超商購買，但你有發現飲料瓶身上的「神秘數字」嗎？一名女網友表示，最近到超商買飲料，回家才發現瓶子上被寫了一些數字和英文，但完全看不懂其中含意，於是PO文詢問。文章一出隨即釣出不少超商店員解答。

原PO在「Dcard」發文表示，最近男友到便利商店幫她買了一瓶飲料，但她回家後發現瓶身上似乎被做了記號，上面寫了一串數字以及英文「1223A0106 2200」。不過不管她怎麼推敲，都無法了解其中含意，因此好奇發文「有沒有人知道這串數字什麼意思？」

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文章一出隨即釣出不少超商店員解答，「溫罐，存放時間至到期日」、「我是店員，這是溫罐機的有效日期寫法，鐵罐會寫在底部，寶特瓶會寫在側邊」，如果以原PO的照片來看，代表是從12月23日晚上10點放進保溫箱的，到了1月6日晚上10點就會過期，必須要準時下架。

另外，也有店員指出，「中間的英文字母其實等於『~』的意思，但公司說不能寫標點符號，會有偽造的嫌疑，各店的字母可能有代表的意義，但通常是隨便寫，我都看當天喜歡什麼字母就寫什麼」。對此，有不少人補充說，自家超商的英文字母是員工代號，如此一來若是出錯，才能找到人負責。