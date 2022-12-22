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社會 社會焦點 保障人權

獨／蠢賊偷3張遊戲片...蹲地撕開魔鬼氈　傳出尷尬「刷刷聲」露餡

▲▼ 。（圖／店家提供）

▲台中東區一間知名遊戲店今日遭小偷竊走3張遊戲片，當時小偷就躲在櫃後將遊戲片收入包包，但魔鬼氈撕開的聲音全被店員聽見。（圖／記者許權毅攝、店家提供）

記者許權毅／台中報導

台中市東區一間知名電玩遊戲店今（22）日傳出遭小偷光顧，店家拿出監視器指認，當時一名年約20多歲、身材圓潤的男子上門，先佯裝跟店員詢問，還試玩遊戲，結果突然走向遊戲片區，拿走3片總計價值約3000的遊戲片，下秒往一個櫃子後面蹲下，察覺有異的店員還沒上前查看，卻聽見魔鬼氈被拉開的「刷刷～」聲響，才剛開口詢問，小偷便拔腿狂奔，過程中還掉出2張遊戲片。

張姓店員表示，該男一開始進門時看不出異常，還頭頭是道地跟他討論遊戲，見他相當專業，還拿出機器讓他試玩。小偷先是蹲地佯裝要看PS5的殼，再轉身起來站在Switch區看遊戲片，並且順手拿走了3張遊戲片，接著再度蹲下到櫃後，在店員視線盲區打開魔鬼氈包包，不過整間店空間不大，小偷撕開魔鬼氈的聲音非常大，也讓張姓店員確定有異狀。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 店家調閱監視器，發現男子偷偷拿走3張遊戲片，價值3000元。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

等待小偷起身後，張姓店員詢問「你剛剛有拿東西嗎？」小偷開始神色緊張，邊往門口挪動身子說：「沒有啊，那我先離開了！」下秒竟拔腿狂奔，店員上前追去，過程中小偷的包包裡還掉出2張遊戲片，罪證確鑿。店員趕緊通知賴姓老闆到場，查看監視器後，確定小偷身上還有1張千元的遊戲片，趕緊報警處理。

▲▼ 。（圖／店家提供）

▲▼該名男子身材圓潤，被店員發現竊走3張遊戲片後拔腿狂奔，還掉落2張「證物」，接著還到附近店家銷贓轉賣。（圖／店家提供）

賴姓老闆表示，這是第一次被小偷光顧，看他俐落的身手，一氣呵成就把東西放入包包，但整個畫面都被監視器拍下，且偷竊是公訴罪，直呼這名小偷相當不智。事後老闆將影片放上網路，沒想到附近另間遊戲店馬上私訊，才得知小偷立刻將遊戲片轉手，轉賣銷贓，且透露這名男子並非第一次犯案。

老闆表示，目前已經由員警前來鑑識，採集遊戲片上的指紋，並且由警方偵辦中。第三分局表示，本案依規定受理，目前已掌握特定嫌疑人，積極追查偵辦中。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼該店表示是第一次遇到這名竊賊，但該名男子疑似常在台中東區出沒。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

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