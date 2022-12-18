來台南水道博館看耶誕老人、麋鹿和煙囪 重現耶誕節經典場景

▲台南山上花園水道博物館利用百年煙囪基座，重現耶誕節最受歡迎的場景，除了耶誕老人立牌及裝置藝術外，還有麋鹿雪橇、盛開的白雪木，讓園區充滿濃濃的浪漫氣氛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

耶誕節將至，台南山上花園水道博物館利用百年煙囪基座，重現耶誕節最受歡迎的場景，耶誕老人鑽煙囪送禮物，除了耶誕老人立牌及裝置藝術外，還有麋鹿雪橇，搭配應景的耶誕音樂，還有盛開的白雪木，讓園區充滿濃濃的浪漫氣氛。

為了迎接耶誕節，國內諸多景點紛紛立起耶誕樹，尤其在晚間點燈後，各種造型爭奇鬥艷，也帶動起耶誕氣氛；山上花園水道博物館因為夜間沒有開放，因此並未規劃設置耶誕樹，不過為了配合節慶氣氛，除了在園區播放應景音樂以外，也利用既有元素，打造出耶誕專區。

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館方指出，耶誕老公公駕著麋鹿雪車，從煙囪鑽到家裡面給孩子送禮物，是耶誕節最吸引人的傳說，因此利用百年煙囪基座，規劃了滿帶禮物的耶誕老人還有麋鹿車廂裝置藝術，希望讓到處都看得到耶誕樹的遊客，能有不一樣的體驗。

除此之外，園區的白雪木也正值盛開期，又名耶誕白雪的白雪木，沿著花園區步道旁一蓬蓬的白色花朵，讓人宛如置身雪景中，館方指出，南部雖然也有不少地方栽植白雪木，接下來到春節期間，都是白雪木綻放期，加上淨水池的櫻花也陸續開花，而且氣候宜人，歡迎遊客安排時間，感受另類耶誕氛圍。