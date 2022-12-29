《ETtoday》實測！公車輾死母子現場「人車通行重疊28秒」　居民譙

記者白珈陽、許權毅／台中報導

台中27日深夜公車輾死母嬰案引起社會矚目，季男一家依照規定行走在斑馬線上，卻遭公車撞輾造成2死悲劇，行人交通安全問題也再次浮上檯面。附近民眾認為，該路口沒有左轉專用燈號，也沒有左轉專用道，行人跟車輛通行時間重疊約28秒，有潛在危險，過往就會發生小車禍，直言這路口「需要改善的太多」。

▲台中學士路與英才路27日發生一起死亡車禍，造成一對母嬰重傷死亡，該路口交通問題也浮上檯面。（圖／記者白珈陽攝）



記者實際觀察，事故地點行人穿越道總共有65秒可通過，但第37秒時，同向車道也轉為綠燈（可直行或左轉），與行人穿越時間重疊28秒，待行人號誌轉為紅燈後，車輛還有15秒可通行。今日多數客運經過此處，轉彎時皆有減速，也沒有人車爭道情形，但有一輛同樣是280路的豐原客運左轉時疑似搶黃燈，所幸未釀成事故。

▲▼記者實際觀察，該路口左轉沒有專用號誌，行人與車輛有28秒通行時間重疊。（圖／記者白珈陽攝）

當地民眾表示，該路口交通問題多，加上這路段夜間過暗、光線不足，有很多改善的空間，加上公車司機素質太差，光是對待客人也不好，大部分客運都有不良紀錄，一般會搭乘公車都是老人或學生，認為司機同理心不高。

豐原客運53歲陳姓司機昨（28）日到醫院向李女父親、李女伊拉克籍丈夫下跪致歉，頻頻說自己不是故意的。但駕駛280路公車的陳男也遭網路爆料指出，先前違規紀錄頻頻，甚至秀出車牌號碼「755U8」證明檢舉過。豐原客運表示，一切有待調查，網友說法是否屬實也要進一步清查。

▲該路口車流量大，加上行人穿越道較長與夜間視線昏暗，在地人認為要改善的問題非常多。（圖／記者白珈陽攝）



台中第二分局警方今日上午也在此路口做交通宣導，分局表示，行人因毫無安全防護設施，是所有用路人中最弱勢的族群，在有人員傷亡的交通事故之中，行人一直占有不低之比例。今年至今已取締汽機車不暫停讓行人違規案計573件，較去年同期126件，增加447件，增加比例354%。

▲同樣是280路的公車照常營運，是從修平科大開往台中二中。（圖／記者白珈陽攝）



警方強調，針對本案，分局已統合警力，視轄區道路交通環境狀況，規劃具體防制策略及作法，持續加強取締汽機車不暫停讓行人先行通過等重大交通違規行為，並於轄內行人穿越與行車轉向交織頻繁的路口進行宣導，提醒駕駛人禮讓行人優先通行，同時也提醒行人於天色昏暗時段外出時穿著亮衣，避免憾事再次發生。