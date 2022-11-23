議員候選人「胖卡」撞死女騎士！駕駛殯儀館磕頭致歉　相驗結果曝

▲台南市議員候選人陳皇宇所有的「胖卡」工作車，與騎機車的薛姓婦人發生車禍，薛婦送醫不治身亡，檢察官會同法醫下午相驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員候選人陳皇宇所有的「胖卡」工作車，23日近中午在關廟區與75歲薛姓婦人所騎機車發生車禍，薛婦送醫搶救仍傷重不治身亡，檢察官會同法醫下午相驗，查出死者係顱內出血致創傷性休克死亡。

涉嫌肇事的李姓駕駛，在台南市立殯儀館相驗時，一直雙手合十，頻頻向家屬磕頭致歉；李姓駕駛是陳皇宇競選團隊成員，他說當時他直行的路口閃黃燈，死者的路口閃紅燈，兩方都未減速。

陳皇宇表示，針對23日上午選務車輛發生車禍，造成關廟鄕親薛姓女士不幸亡故事件，他與妻子第一時間即趕往市立醫院，向家屬表達慰問、哀悼，會負起所有責任。為表達對亡者最大哀悼之意，即日起，他將停止個人所有選舉動作，競選團隊也將同步召回所有宣傳車，並取消最後3天的車隊遊行，停止一切移動性的選務工作。

陳皇宇說，鄕親失去親人的至痛，凌駕他個人的勝選，他願再度向家屬表達由衷的慰問與歉意，他也期待支持者，個別為他顧票時，能以最靜默的方式進行，共同向亡者致哀。

據了解，23日上午11時13分許，台南市消防局接獲報案，指關廟區大富街與大仁街口發生車禍，救護人趕抵現場，發現薛姓婦人已無呼吸心跳，急救後緊急送往台南市立醫院搶救，院方指出，薛姓婦人到院前已無呼吸心跳，經急診團隊全力搶救，薛婦仍於中午12時41分許宣告傷重不治身亡，全案由檢警調查偵辦中。