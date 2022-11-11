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社會 社會焦點 保障人權

沒保母資格還幫鄰居顧兒「2歲童路口被撞死」　法官判她要賠177萬

▲▼幼兒,女童,寶寶。（圖／免費圖庫pixabay）

▲陳姓夫妻把2歲半幼子交給幫傭黎氏照顧，不料發生車禍造成小孩死亡，黎氏因為不具保母資格、缺乏注意，判須賠177萬餘元給夫妻。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／苗栗報導

苗栗一對陳姓夫妻因為要工作、將2名稚子委託給越南籍的鄰居黎氏照顧，其中2歲半的大兒子騎著滑步車跟在黎氏身後，過馬路時不慎遭藍姓男子駕車撞死，父母對藍男與黎氏提告，2人分別被依過失致人於死罪判6月與5月徒刑，賠償部分藍男因他的保險已理賠，獲判免賠；黎氏則是因放任幼兒獨自過馬路，需要賠償父母177萬餘元。

根據判決，越南籍黎氏來台4年，主要從事家庭幫傭的工作，並沒有受過專業居家托育教育、不具保母資格，但鄰居陳姓夫妻常常臨時將他們的2名幼兒托給黎氏照顧；2019年10月19日上午，黎氏帶著2孩外出，她推著小兒子走在前頭，讓僅2歲半的大兒子騎著滑步車跟在後面，在一個轉彎處大兒子遭藍男駕駛休旅車撞上，送醫後仍傷重死亡。

陳姓夫妻悲痛不已，對藍男與黎氏提告並連帶求償405萬餘元，法院依過失致人於死罪，處藍有期徒刑6月、黎氏5月，皆可易科罰金，上訴最高法院後目前發回台中高分院審理中。

賠償部分，夫妻倆表示黎氏不是他們雇請的保母，也沒因此付報酬給她，僅臨時委請她協助家務及照顧幼童，與這起憾事沒有因果關係，且黎氏放任需要受監督、指揮的孩子獨自過馬路，須負起過失責任。

黎氏則抗辯稱，陳姓夫妻明知她沒受過托育訓練，還把孩子交給她照顧，他們也有疏失，也哭著表示她沒有財產可以賠償。

法院調查後發現，夫妻倆在事發之前每個禮拜都會將2孩交給黎氏看顧，如果有時假日需要上班、也會將孩子給她幫忙帶，可見並不是單次、偶然照顧2名幼兒，而夫妻選任照顧者時，明知黎氏沒有合格保母資格、相關經驗不足，還一次交付2名稚子，也需負疏失責任。

法院認為，撞死人的藍男與黎氏各負50％過失責任，藍男已用他的保險給付完畢，不能再向他求償；而黎氏部分經過計算，扣除夫妻倆的責任比例，還須賠償共177萬餘元，全案仍可上訴。

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