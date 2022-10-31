驚悚畫面曝！苗栗好心男幫撿垃圾　下秒轉身過馬路慘被撞死

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市中華路段27日傍晚6時許發生機車撞擊穿越馬路行人死亡事故，一名92歲陳姓老先生好心撿拾路邊垃圾後，穿越馬路要回住處時，遭機車撞擊倒地，陳姓老翁頭部、四肢多處擦傷，送醫治療後仍不幸身亡；機車駕駛28歲魏姓男子四肢多處擦傷送醫。

▲苗栗市27日傍晚一名92歲老翁穿越中華路時遭機車撞擊，傷重不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

從路邊住家的監視器發現，陳姓老翁事發前撿拾一包垃圾丟在路邊垃圾暫存區，剛轉身要穿越中華路回到住處時，被疾駛通過機車撞擊倒地，警消獲報趕緊將傷者送醫，老先生頭部、四肢多處擦傷，送醫治療後仍不幸身亡。

警方初步調查，魏男駕駛普通重機車沿中華路由南往北行駛，經過事故地點時撞擊中華路由東往西穿越馬路的行人陳男，雙方當場摔倒在地，經雙方均無酒精反應，詳細事故原因尚待進一步釐清。



苗栗警分局呼籲駕駛人及行人，行經路口時依循行車號誌指示通過路口，遇閃光號誌路口時請遵守「支道車禮讓幹道車」原則，以維護路口交通安全。若同為閃紅或同為閃黃車，轉彎車應讓直行車先行。駕駛車輛及穿越馬路應注意道路狀況、遵照交通規則行駛，並應依道路號誌、標誌、標線行駛，以避免發生交通事故