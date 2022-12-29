▲排便「裡急後重」竟是第四期大腸癌，腫瘤轉移如像滿天星。（圖／記者嚴云岑攝，下同）

記者嚴云岑／台北報導

60多歲李先生4年前發現排便習慣改變，時常感覺裡急後重，才上完廁所不久就又想要蹲馬桶，某次看到糞便上有血絲，立即就醫檢查確診為大腸直腸癌第四期，腫瘤轉移可以說像滿天星，剛開始化療配合標靶藥物治療時，病情沒有惡化，但也沒有好轉，與病人溝通後決定將可用化療與標靶藥物全部用上，腫瘤竟然有縮小跡象，經評估能以手術移除，術後癌細胞已在化療與標靶藥物治療下獲得穩定控制。

國健署今（29）日公布最新10大癌症統計結果，大腸癌連續15年居癌王，但由2016至2020年健保署門診資料、住院資料結合重大傷病檔分析 ，疫情肆虐的2020年數字卻呈現下滑，推斷與篩檢人數減少有關。醫師表示，大腸癌有八大前兆症狀，若出現其中一項，千萬不要猶豫立刻前往醫院檢查，即便確診晚期大腸直腸癌，能以手術治療都能有很高的治癒率。

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▲60多歲李先生分享罹癌後情形。

新冠疫情持續降溫，民眾對於前往醫院的恐懼也隨之褪去，中華民國大腸直腸外科醫學會提醒，疫情期間如果曾經有腹脹腹痛、血便帶有黏液、明顯排便習慣改變、經常性腹瀉或便秘、大便變細小、重量減輕、貧血、可觸摸到腫塊等八大症狀，千萬不要猶豫立刻前往醫院檢查。

就算無法手術，在化療與多線標靶藥物接力治療下，整體存活期中位數可達約3年(35.97個月)，相較未使用標靶藥物高出7.5倍 ，及早發現及早治療，可以讓病情在當下獲得控制。

台北榮民總醫院外科部大腸直腸外科黃聖捷醫師指出，大腸直腸癌第四期病患沒有使用任何標靶藥物，平均存活期僅有4.77個月，曾使用一個標靶藥物，可拉長至17.23個月，若能使用兩個標靶藥物，可以再增加至26.87個月，如果使用至三個標靶藥物，能夠大幅提高至35.97個月，相較於沒有使用標靶藥物的病患，整體存活期提高約7.5倍 。

▲台北榮民總醫院外科部大腸直腸外科黃聖捷醫師。



黃聖捷醫師解釋，化療與標靶藥物的功效在於抑制腫瘤向外擴張，最好是能夠讓腫瘤縮小，而在血液與淋巴游離的癌細胞，也能靠著化療與標靶藥物清除，如果病患對標靶藥物反應良好，能夠一線接著一線接力治療，存活期便能在藥物協助下有效拉長。

台北榮民總醫院外科部大腸直腸外科林宏鑫醫師指出，國健署提供50至74歲民眾，每二年一次糞便潛血檢查，高風險族群如具有家族病史、曾經發現大腸息肉、曾經潰瘍型大腸發炎，最好能提前規律接受大腸鏡檢查。如果不幸確診，勇敢面對才是正確態度，在第一期至第三期的治癒率上都有不錯的成績，即使是第四期腫瘤轉移到肝臟，仍有機會靠著化療配合標靶藥物，讓病患能夠接受腫瘤切除手術。