大膽毒男！衝鋒槍放賓士副駕遊街　「行動軍火庫」藏3槍還有大麻

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

基隆市警察局第二分局於28日清晨獲報，中正區有一輛黑色自小客車上疑攜有槍械，警方立即啟動「快速打擊犯罪部隊」，由轄區安瀾橋派出所會同他所線上警網火速馳往攔截圍捕，成功攔查該車輛，並以優勢警力控制黃姓駕駛人，果然在車上查獲槍毒。

▲基隆市警局出動「快打部隊」，在中正區查獲有小客車上攜有槍械和毒品。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市警局第二分局獲報有一輛小客車攜帶槍械，警方立即啟動「快打部隊」，成功攔截圍捕駕駛黃男。黃男見到警方，一度慌張在車上大吼大叫，大喊救命，在強力拒補下，仍被警方制伏。

經員警目視該自小客車，發現車內放置改造衝鋒槍1把（內有子彈11發），搜索該車後，起獲改造手槍2把，並於黃男隨身物品內搜出第2級毒品大麻3包及吸食器等，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移請基隆地方檢察署偵辦，並持續溯源追查。

基隆市警察局局長張樹德表示，明年(2023)加強重要節日安全維護工作即將啟動，為淨化轄區治安，警方將貫徹執行「三打掃黑」策略，迅速緝獲滋事分子、打擊作亂團體掃蕩活動據點、連坐檢肅成員切斷金流源頭，肅清非法槍械、改造槍械場所與毒品，力求將不法暴力集團連根刨起，警方將滾動式修正策略，遏止毒品及槍枝氾濫並持續刨根溯源，以期淨化治安，打造安居的環境。