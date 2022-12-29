　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大膽毒男！衝鋒槍放賓士副駕遊街　「行動軍火庫」藏3槍還有大麻

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

基隆市警察局第二分局於28日清晨獲報，中正區有一輛黑色自小客車上疑攜有槍械，警方立即啟動「快速打擊犯罪部隊」，由轄區安瀾橋派出所會同他所線上警網火速馳往攔截圍捕，成功攔查該車輛，並以優勢警力控制黃姓駕駛人，果然在車上查獲槍毒。

▲▼基隆市警局出動「快打部隊」，在中正區查獲有小客車上攜有槍械。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市警局出動「快打部隊」，在中正區查獲有小客車上攜有槍械和毒品。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市警局第二分局獲報有一輛小客車攜帶槍械，警方立即啟動「快打部隊」，成功攔截圍捕駕駛黃男。黃男見到警方，一度慌張在車上大吼大叫，大喊救命，在強力拒補下，仍被警方制伏。

經員警目視該自小客車，發現車內放置改造衝鋒槍1把（內有子彈11發），搜索該車後，起獲改造手槍2把，並於黃男隨身物品內搜出第2級毒品大麻3包及吸食器等，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移請基隆地方檢察署偵辦，並持續溯源追查。

▲▼基隆市警局出動「快打部隊」，在中正區查獲有小客車上攜有槍械。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市警察局局長張樹德表示，明年(2023)加強重要節日安全維護工作即將啟動，為淨化轄區治安，警方將貫徹執行「三打掃黑」策略，迅速緝獲滋事分子、打擊作亂團體掃蕩活動據點、連坐檢肅成員切斷金流源頭，肅清非法槍械、改造槍械場所與毒品，力求將不法暴力集團連根刨起，警方將滾動式修正策略，遏止毒品及槍枝氾濫並持續刨根溯源，以期淨化治安，打造安居的環境。

▲▼基隆市警局出動「快打部隊」，在中正區查獲有小客車上攜有槍械。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆市警局出動「快打部隊」，在中正區查獲有小客車上攜有槍械。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆市警局出動「快打部隊」，在中正區查獲有小客車上攜有槍械。（圖／記者郭世賢翻攝）

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
剛進宋逸民教會　她遇2件事嚇到退出：很邪門！
人妻偷吃助理教練！　傳訊：想用妹妹含住你
LIVE／普拿疼賣1500「藥師」道歉了　網友敲碗！議員Mo
快訊／美宣布對台55.41億元軍售！　拜登任內第八度
好市多1神物「比黑五還便宜」　內行驚見這符號：快買
櫃台員工變富豪！　最狂「繼承者」砸2.1億買礁溪地
快訊／唐綺陽公布2023年運勢！　6星座旺到發紫
月經App記愛愛次數！被抓包出軌　已婚女星反擊了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

撿屍醉女到公廁性侵！拿她錢包還盜刷卡　惡男下場曝

黑衣男翻牆入宅行竊...偷50副耳環　失主氣炸：到底有幾個女朋友

快訊／繩索凸槌！洗窗工人「卡11F外牆」高掛半空　民眾驚恐報警

淡水路上突現大輪胎！賓士男輾過險出事　小巴駕駛恐賠慘

非法基金海撈3.7億...林百里妻被騙5千萬　黑心名媛坑40人下場曝

車手吞10萬遭「貼照懸賞」嚇到自首　凶狠竹聯天蠍堂主被起訴

人妻偷吃籃球助理教練！傳訊：想用妹妹含住你　夫心碎提告求償

婦堅持匯170萬給警示帳戶　警苦勸不成出奇招：大姐算我求你啦！

偷車賊落網辯吃安眠藥「恍神不記得了」　推車畫面曝光

金管會金檢局首任局長李進誠股市禿鷹案　更四審再判刑4年半

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」　路口緊鄰醫院救不回

5歲愛女對她說：我沒有爸爸　女CEO曝超正教育觀「沒什麼特殊的」

華莎xHeize女團歌串燒！　《PINK VENOM》《LOVE DIVE》過分好聽

駕駛硬切車道稱「有打方向燈」　騎士怒關後照鏡：不看幫你收

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

撿屍醉女到公廁性侵！拿她錢包還盜刷卡　惡男下場曝

黑衣男翻牆入宅行竊...偷50副耳環　失主氣炸：到底有幾個女朋友

快訊／繩索凸槌！洗窗工人「卡11F外牆」高掛半空　民眾驚恐報警

淡水路上突現大輪胎！賓士男輾過險出事　小巴駕駛恐賠慘

非法基金海撈3.7億...林百里妻被騙5千萬　黑心名媛坑40人下場曝

車手吞10萬遭「貼照懸賞」嚇到自首　凶狠竹聯天蠍堂主被起訴

人妻偷吃籃球助理教練！傳訊：想用妹妹含住你　夫心碎提告求償

婦堅持匯170萬給警示帳戶　警苦勸不成出奇招：大姐算我求你啦！

偷車賊落網辯吃安眠藥「恍神不記得了」　推車畫面曝光

金管會金檢局首任局長李進誠股市禿鷹案　更四審再判刑4年半

台積電3奈米量產　公司曝「2奈米等先進製程」擴、建廠進度

冤家路窄！阿根廷門神返阿斯頓維拉　週日首戰遇「法國隊長」

未邀新科六都首長列席院會　行政院：未來視議題邀請出席

多圖／總統府「兔年」春聯、紅包袋搶先看！　領取方式看這裡

跨年應援！7-11「2台行動購物車」開進信義區　門市備貨量超過5倍

撿屍醉女到公廁性侵！拿她錢包還盜刷卡　惡男下場曝

熊大兔兔「兔年大吉禮盒」超萌！超市量販春節伴手禮亮點一次看

麥當勞、春陽茶事買1送1！　「8大速食+5家手搖」跨年優惠快收下

藝術大師黃永玉繪製兔年郵票！　畫面曝光被狂嘲「怎麼透露妖氣」

黑衣男翻牆入宅行竊...偷50副耳環　失主氣炸：到底有幾個女朋友

社會熱門新聞

嘉義兒陳屍床上　母親後門外亡

即／女倒加油站吐血慘死！家屬錯愕北上認屍

輔大副教授涉約會性侵　解聘興訴敗訴

台中男18樓墜落　摔中庭多處肢體變形

台中母子遭公車輾斃！來台30年醫嘆氣

騎士禮讓救護車卻遭開罰900！警回應

與伊拉克同學結連理！資優女慘死跨國良緣碎

快訊／苗栗台13線火燒車！駕駛急救中

孕婦騎士撞貨車尾門「斷頸」亡　1屍2命母心碎

被喪家按喇叭超不爽　葬儀社撂人追殺2人傷

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」

週刊爆她夜會保時捷男　雞排妹提告求償吞敗

台中公車撞死母女！粉專爆料「是違規慣犯」

即／台版柬埔寨施虐畫面曝　2男1女慘死

更多熱門

相關新聞

持刀電梯搶劫夜歸女　枋寮警佯裝顧客超商秒逮人　

持刀電梯搶劫夜歸女　枋寮警佯裝顧客超商秒逮人　

屏東縣枋寮鄉26日凌晨發生兩名夜歸女子遭尾隨在電梯內遭1名歹徒持刀搶劫未遂案，轄區的枋寮警方成立專案小組查緝，查出唐姓男子涉案，佯裝顧客在超商內於2天內將他逮獲，訊後依搶奪、恐嚇取財、傷害等罪嫌移送偵辦。

紅燈右轉慘了！他被揪出無照酒駕

紅燈右轉慘了！他被揪出無照酒駕

比柯文哲還多！　蔣萬安宣布：北市明年恢復1500元重陽敬老金

比柯文哲還多！　蔣萬安宣布：北市明年恢復1500元重陽敬老金

基隆里長夫妻假遷戶籍　被提當選無效之訴

基隆里長夫妻假遷戶籍　被提當選無效之訴

棄土利益談判破裂　桃園、苗栗黑幫大亂鬥

棄土利益談判破裂　桃園、苗栗黑幫大亂鬥

關鍵字：

快打部隊槍械毒品基隆影音

讀者迴響

熱門新聞

要剪卡了！2023年5張卡跌落神壇　達人點名這張必剪　

21歲女星確診轉中重症！燒到送急診

3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大

因1張衛生紙被媽罵！國小童發抖說：我恨妳

台中公車輾母嬰2死　台北司機詭異重複喊這8字

好市多夯物特價最後1天　會員網購優惠還買貴

宋逸民夫妻開教會還賣藥！大咖女星決裂6年

年度最佳手機出爐！它打敗iPhone和三星

嘉義兒陳屍床上　母親後門外亡

宋逸民躲7天「她怒提4大訴求」逼出面！

老公抱弟媳「一手伸到下體」！妻忍10年：是個婊

男星出車禍「沒外傷卻站不起來」！一聽醫生宣判哭了：半年無法跳舞

苗栗懶人露營住到發霉帳篷！業者反擊了

子瑜現蹤林百貨買包　原因讓店員泛淚

朱芯儀被「家長群組」逼走！兒轉學

更多

最夯影音

更多
大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑
動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面