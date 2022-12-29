紅燈右轉慘了！他遭攔查被揪出兩度酒駕...連駕照都沒有

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局中山一派出所警員，日前執行臨檢勤務行經南京東路、林森北路口，發現1台自小客車違規紅燈右轉，上前盤查發現駕駛渾身酒氣，酒測值竟然高達0.37，且輸入電腦一查，駕駛曾在2020年就因酒駕觸法，沒想到不知悔改又被查獲酒駕。

警方調查，29歲的黃姓男子日前開車行經南京東路、林森北路口，因為紅燈違規右轉被中山分局中山一派出所警員攔下盤查，警員當場發現黃姓駕駛身上有濃厚酒味，立刻要求黃將車子停靠路邊且進行酒測。

▲KTV聚會嗨唱飲酒，他酒駕紅燈右轉被警方攔查，酒測值高達0.37。（圖／記者邱中岳翻攝）

黃姓男子下車進行酒測，酒測值竟然高達0.37，立即被依公共危險罪嫌逮捕，警方還查出，黃男連駕照都沒有，甚至還在2020年因酒駕問題遭到移送法辦，沒想到這次又不知悔改，再度因為酒駕被警方查獲。

黃男表示，因為當天在北市中正區的KTV參加朋友聚會，以為沒有喝多少，精神狀況還OK，所以才會開車上路；警方也勸知，肇事或酒測值達0.25以上，更可能涉及刑法，恐將面臨3年以下有期徒刑並得併科30萬元以下罰金。

▲黃姓男子酒駕紅燈右轉被警方攔查，還被發現無照駕駛，在2020年曾經因酒駕被逮。（圖／記者邱中岳翻攝）

疫情趨緩後，中山分局2022年迄今已取締酒後駕車725件，相較2021年增加29.6%，依據道路交通管理處罰條例第35條規定，如用路人酒後駕車，最高可處12萬元罰鍰，並當場移置保管車輛、吊扣駕照及牌照。

中山分局分析酒後駕車發生時段以凌晨3至7時佔47%最多，23時至凌晨3時佔38.2%次之，也提醒元旦連假將至，飲宴餐敘後切勿酒後駕車，可善用計程車代駕服務或搭乘大眾運輸工具；另外同車乘客、家人更應監督駕駛，勿縱容其酒駕，否則將被連坐開罰！