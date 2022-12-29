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社會 社會焦點 保障人權

棄土利益談判破裂　桃園、苗栗黑幫砸車鬥毆！20人到案

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗銅鑼鄉一處工地昨（28）日上午9時許發生鬥毆事件，多輛汽車被砸，過程中有4人受傷，警方傳喚20人到案，衝突原因是，桃園黑幫分子到苗栗傾倒廢土遭苗栗幫派分子阻擋，談判破裂引發聚眾鬥毆，全案依組織犯罪、刑法聚眾鬥毆、傷害罪移送苗栗地檢署偵辦。

▲▼桃園、苗栗黑幫分子因棄廢土案談判破裂，28日在銅鑼引發砸車大亂鬥，警方逮捕20人移送法辦。。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲桃園、苗栗黑幫分子因棄廢土案談判破裂，28日在銅鑼引發砸車大亂鬥，警方逮捕20人移送法辦。（圖／記者蔡文淵翻攝）

昨(28)日上午8時59分警方接獲報案，民眾稱銅鑼鄉西田洋發生鬥毆案，到場後現場8部車輛遭到砸毀，1名26歲楊姓男子躺在路旁，意識清楚，頭、背與左腳有撕裂傷，由救護車送醫，另有3名傷者自行就醫。

涉案人員昨天初步供稱是行車糾紛引發衝突，苗栗縣警察局長陳武康今(29)日上午召開記者會說明，本案係桃園地區曾姓不良幫派分子至苗栗縣傾倒廢土，遭本地涂姓幫派份子阻擋而心生不滿，28日曾姓男子率眾分乘多輛自小客車，苗栗地區涂男等人相約在案發地點談判，因談判破裂衍生暴力砸車聚眾鬥毆事件，造成8輛自小客受損，1人受傷送醫，另有3人自行就醫，案發後警方迅速拘捕涉案20人到案，訊後依組織犯罪、刑法聚眾鬥毆、傷害罪移送苗栗署偵辦，

苗栗警察局局長陳武康強調，縣警局掃黑專責隊「嚴懲聚眾鬥毆、暴力犯罪、打擊黑幫」絕不手軟，為維護苗栗縣好山好水，絕不容許不法集團非法傾倒廢棄物，更不容許暴力、黑道介入，警方將持續強力打擊暴力犯罪與掃蕩黑道幫，以有效澈底淨化苗栗縣轄區治安。

▲▼桃園、苗栗黑幫分子因棄廢土案談判破裂，28日在銅鑼引發砸車大亂鬥，警方逮捕20人移送法辦。。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼桃園、苗栗黑幫分子因棄廢土案談判破裂，28日在銅鑼引發砸車大亂鬥，警方逮捕20人移送法辦。。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼桃園、苗栗黑幫分子因棄廢土案談判破裂，28日在銅鑼引發砸車大亂鬥，警方逮捕20人移送法辦。。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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▲▼桃園、苗栗黑幫分子因棄廢土案談判破裂，28日在銅鑼引發砸車大亂鬥，警方逮捕20人移送法辦。。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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