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跟拜還稅於民？　吳怡農：春節前宣布「讓市民輕鬆點」

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市第三選區立委補選候選人王鴻薇29日開記者會，酸民進黨拿香跟拜「還稅於民」政見，對此，民進黨候選人吳怡農說，不該把這議題操作為「政府收了不該收的稅」，王對稅務數字不熟悉，沒有看到整體財政樣貌，並表態應在春節前宣布相關政策，讓民眾在後疫情時代輕鬆過年。

▲▼吳怡農 吳思瑤海基會前站路口 蕭赫麟要求辯論（圖／記者宋良義攝）

▲吳怡農今天上午與吳思瑤一起站路口。（圖／記者宋良義攝，下圖同）

吳怡農今天上午冒著大雨，在同黨立委吳思瑤陪同下，前往海基會前站路口拜票，隨後轉赴南京東路，與來自新北市、台中市、彰化縣、基隆市的同黨議員戴瑋珊、黃守達、楊子賢 、張之豪等年輕議員一同站路口，向民眾請託尋求支持。

吳怡農會前接受媒體聯訪時，被問及國民黨立法院黨團今天上午將與王鴻薇一起舉行「還稅於民歡迎民進黨拿香跟拜」記者會一事，吳說，他在談的是如何在即將解封的時候，讓所有市民朋友過得好一點點、輕鬆一點點，這是兩回事，其實談到超徵這件事情，把這個議題操作為「政府超徵收了不該收的稅」，這是相當不負責任的態度。

吳怡農說明，超徵的意思是跟過去預期的稅收有落差，希望社會大眾對這件事情能夠多了解，不需要造成大家對政府的不信任。他還說，不會認為民進黨立委「拿香跟拜」王鴻薇的政見，因為王對於稅務數字不太熟悉，沒有看到財政整體的樣貌，政府比預期多收了4千多億的稅收，可是歲出和歲入之間仍有落差，他在講的是，民意代表要看到財政預算完整的樣貌。

吳怡農表示，隨著國家即將全面解封，要做好後疫情時代的完全準備，許多產業和家庭過去兩、三年過得相對辛苦，希望相關紓困和振興方案能夠做得更多、更快、更好，意思是立法院會期1月3日就要結束，1月20日就是農曆春節，希望在過年前宣布政策，讓大家有個輕鬆的過年。

另一方面，吳怡農今天上午站路口時發生一段小插曲，以無黨籍參選的候選人蕭赫麟帶著「辯論戰帖」現身，高呼要求吳怡農辯論「你簽一下嘛」、「我希望你選上啦」，還說也會去找國民黨候選人王鴻薇，不過，吳最終並未公開簽名。

▲▼吳怡農 吳思瑤海基會前站路口 蕭赫麟要求辯論（圖／記者宋良義攝）

▲▼吳怡農 吳思瑤海基會前站路口 蕭赫麟要求辯論（圖／記者宋良義攝）

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