快訊／遇對手「鬧場」下辯論戰帖　吳怡農微笑握手

▲吳怡農今天笑著與蕭赫麟握手。（圖／記者宋良義攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市第三選區立委補選倒數10天，將在1月4日舉行政見發表會。民進黨候選人吳怡農29日上午前往海基會門口站路口，立委吳思瑤冒雨全程陪同，但過程間卻發生小插曲，以無黨籍參選的候選人蕭赫麟帶著「辯論戰帖」現身，高呼要求吳辯論，喊「你簽一下嘛」、「我希望你選上啦」，還說也會去找國民黨候選人王鴻薇，不過，吳微笑與蕭男握手，未公開簽名。

據了解，蕭赫麟曾為民進黨籍，民進黨中評會本月已預告，將在1月3日開會處理2023年北市第三選區立委補選違紀參選案。蕭今天上午受訪說，他11月26日當天已在民進黨粉絲專頁留言，宣布退出民進黨。

吳怡農會前接受媒體聯訪時，媒體詢問政見發表會沒有第三方提問，是否覺得沒有辯論有些可惜？吳怡農說，可惜的部分是對手沒有針對自己所提的政見提出具體批評和回應，王鴻薇對於兵役制度的改革似乎是同意的，但對於消防人員人力增加、課後優質的外語教育及程式語言服務、松山機場遷移等議題，對手除了簡單幾個字的批評，從來沒有具體說明立場，這是很可惜的。

媒體追問是否仍不希望要有辯論？吳怡農說，辯論要對於立場有不同看法，對手至今對於他具體政見沒有提出具體看法和批評，這樣難以討論，反而對手從參選第一天沒有放棄謾罵及抹黑，對於立場沒有意見，對於噴口水相當積極，這樣子的辯論會是什麼樣子？