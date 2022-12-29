吳怡農批藍：一個政權極盡全力想武統你　要如何對話？

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文宣布恢復1年期義務役，強調唯有備戰才能避戰，不過國民黨主席朱立倫反駁稱，強化國防、不斷對話溝通才能夠避免戰爭。對此，民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農29日直言，當一個政權極盡全力想要武統，要如何對話？

▲吳怡農隔空詢問朱立倫，如何跟想武統的政權對話。（圖／記者宋良義攝，下圖同）

吳怡農今天上午冒著大雨，在同黨立委吳思瑤陪同下，前往海基會前站路口拜票，隨後轉赴南京東路，與來自新北市、台中市、彰化縣、基隆市的同黨議員戴瑋珊、黃守達、楊子賢 、張之豪等年輕議員一同站路口，向民眾請託尋求支持。

對於朱立倫日前強調要對話才能避戰，吳怡農會前受訪說，「當一個政權極盡全力建立軍事的武力，想要武統你的時候，當一個政權沒有意願跟你對話的時候，朱立倫主席或許可以跟大家報告如何對話？」

至於國防部長邱國正表態明年試辦少量女性志願役教召，蔡英文也說對於女性義務役樂觀其成，吳怡農是否同意將女性納入義務役？吳說，不管是男性或女性，現在要對社會交代，入伍後每個禮拜具體會做些什麼，未來動員後會負責什麼樣的任務，這是社會大眾的期待，一但對社會大眾做好交代，相信社會將樂於討論役期的延長、男女都參與義務役等議題。

另一方面，吳怡農今天上午站路口時發生一段小插曲，無黨籍候選人蕭赫麟帶著「辯論戰帖」現身，高呼要求吳怡農辯論「你簽一下嘛」、「我希望你選上啦」，還說也會去找國民黨候選人王鴻薇，不過，吳最終並未公開簽名。