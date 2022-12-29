　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王世堅力挺「投給習近平看」　吳怡農：展現全民保護家園意志

▲▼吳怡農 吳思瑤海基會前站路口 蕭赫麟要求辯論（圖／記者宋良義攝）

▲吳怡農今天重申國家安全政見，盼獲得選民支持。（圖／記者宋良義攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市議員王世堅28日為立委補選候選人吳怡農站台時，公開喊話支持吳怡農，要投給中國國家主席習近平看。對此，吳怡農29日說，這說法展現全民保護家園的意志力，王世堅肯定自己提出的國家安全政見，呼籲選民們如果支持，1月8日一起把票投出來。

吳怡農今天上午冒著大雨，在同黨立委吳思瑤陪同下，前往海基會前站路口拜票，隨後將轉赴南京東路，與來自新北市、台中市、彰化縣、基隆市的同黨議員戴瑋珊、黃守達、楊子賢 、張之豪等年輕議員一同站路口，向民眾請託尋求支持。

▲▼吳怡農 吳思瑤海基會前站路口 蕭赫麟要求辯論（圖／記者宋良義攝）

吳怡農會前接受媒體聯訪說，將持續邀請好夥伴，包括選區內外的議員們、立委們一起給予加持鼓勵，希望市民朋友們1月8日記得出來投票；至於衛福部前部長陳時中昨天發文力挺吳怡農，未來陳是否將陪同拜票？吳說，非常感謝阿中部長昨天發文力挺，接下來絕對會邀請，越多夥伴越好，甚至是大家所期待的副總統賴清德。

吳怡農坦言，大家知道這場選舉非常艱困、補選時間非常短，要在最短時間內接觸30多萬選民是他的挑戰，非常感謝所有戰友及夥伴，在此時透過社群媒體，甚至是陪他站路口，他都非常感謝。

此外，對於王世堅昨天喊話要「投給習近平看」，吳怡農一開始聽錯提問，忍不住笑出來說，還以為是「投給吳怡農就是投給習近平」，他說，大家知道國家安全是現在面臨非常大的難題跟困境，國家的生存是這一代人最大的挑戰，這次出來選舉維持政見主張和主軸，就是要維護國家安全、國家競爭力。

吳怡農說，王世堅的說法是展現全民保護家園的意志力，王世堅對於自己的鼓勵，也是相當肯定自己在國家安全政見上面，不管是兵役制度改革、國家安全政策指導文件的建立、消防人員人力補充及裝備汰換，這些都是提昇國家安全的政見和政策，希望選民們如果支持國家安全，認同自己對於國家安全的重視，1月8日一起把票投出來。

另一方面，吳怡農今天上午站路口時發生一段小插曲，以無黨籍參選的候選人蕭赫麟帶著「辯論戰帖」現身，高呼要求吳怡農辯論「你簽一下嘛」，還說也會去找國民黨候選人王鴻薇，不過，吳最終並未公開簽名。

▲▼吳怡農 吳思瑤海基會前站路口 蕭赫麟要求辯論（圖／記者宋良義攝）

▲▼吳怡農 吳思瑤海基會前站路口 蕭赫麟要求辯論（圖／記者宋良義攝）

▲▼吳怡農 吳思瑤海基會前站路口 蕭赫麟要求辯論（圖／記者宋良義攝）

▲▼吳怡農 吳思瑤海基會前站路口 蕭赫麟要求辯論（圖／記者宋良義攝）

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
宋逸民躲7天「她怒提4大訴求」逼出面！　7藝人發文內幕曝
快訊／台13線火燒車！　駕駛彈飛急救中
宋逸民「9音檔狂譙黃國倫18分鐘」內容曝！寇乃馨：令人傻眼
「比薩斜塔」700年難解之謎　終於揭曉
大陸解封掀亂象　各國應對管制措施一次看
宋逸民夫妻開教會還賣藥！　大咖女星「2罪狀揭真面目」決裂6年
2023年5張卡跌落神壇　達人點名這張必剪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王世堅力挺「投給習近平看」　吳怡農：展現全民保護家園意志

民進黨公布千字檢討報告　陳亭妃沉思一夜：那請問2024呢？

快訊／遇對手「鬧場」下辯論戰帖　吳怡農微笑握手

2024年沒有研發替代役了！　今行政院會後揭曉配套方案

義務役新任務保護「護國神山」台積電　明年底將設4守備旅

被傳樁腳買票　林杏兒6點澄清：為何每次受害的總是我

論文案列敗選報告　林智堅發致歉聲明曝：參選桃園市長非人生規劃

高嘉瑜喊內閣改組「團進團出」院長也要換　批部分官員態度傲慢

登BBC專訪　林飛帆：全民做國防後盾「台灣不會變戰場」

義務役恢復1年！黃士修嘆「沒救就是沒救」：連當炮灰的資格都沒有

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」　路口緊鄰醫院救不回

華莎xHeize女團歌串燒！　《PINK VENOM》《LOVE DIVE》過分好聽

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

虎斑貓享受被踢的感覺　每天跑嫩嬰腳下等按摩

駕駛硬切車道稱「有打方向燈」　騎士怒關後照鏡：不看幫你收

獨/寇乃馨傷心「被離開」 控宋逸民教會違背初衷 | 20221228 ET午間新聞

王世堅力挺「投給習近平看」　吳怡農：展現全民保護家園意志

民進黨公布千字檢討報告　陳亭妃沉思一夜：那請問2024呢？

快訊／遇對手「鬧場」下辯論戰帖　吳怡農微笑握手

2024年沒有研發替代役了！　今行政院會後揭曉配套方案

義務役新任務保護「護國神山」台積電　明年底將設4守備旅

被傳樁腳買票　林杏兒6點澄清：為何每次受害的總是我

論文案列敗選報告　林智堅發致歉聲明曝：參選桃園市長非人生規劃

高嘉瑜喊內閣改組「團進團出」院長也要換　批部分官員態度傲慢

登BBC專訪　林飛帆：全民做國防後盾「台灣不會變戰場」

義務役恢復1年！黃士修嘆「沒救就是沒救」：連當炮灰的資格都沒有

黃安「殯儀館火化排大隊」　嘆背後多少心碎家庭…北京網友目睹疫情慘況

遇警違規露餡 　永康警鷹眼攔查起獲毒咖啡包

逼小五女童摩鐵洗鴛鴦浴　他瞎扯遭仙人跳！下場曝光

內馬爾世界盃後首戰　假摔領紅牌難堪退場

台積電下跌7元至444、再破巴菲特防線　台股跌逾120點摜破14100

台中公車輾母嬰2死　台北司機詭異重複喊這8字！真相讓作家感動

王世堅力挺「投給習近平看」　吳怡農：展現全民保護家園意志

快訊／台東霧鹿林道翻車！2人無心跳…還有1人受困車內搶救中

乳搖女神真的脫光了！　丈夫「伸1根手指幫遮」激辣畫面震撼90萬人

民進黨公布千字檢討報告　陳亭妃沉思一夜：那請問2024呢？

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

政治熱門新聞

義務役新任務　守備護國神山台積電

論文案列敗選報告　林智堅發致歉聲明

取消研發替代役　今行政院會後說明

紓困振興有新方案！蔡英文瞄準經濟產業

義務役恢復1年！黃士修：連當炮灰都沒資格

快訊／明年試辦女性教召　邱國正：先招募幾十人後再擴大

林耕仁論文涉抄襲　陽明交大撤碩士學位

被傳樁腳買票　林杏兒6點無奈澄清了

北斗鎮長貪污停職重選又上　更一審判1年8月

火爆！她狂嗆「你什麼東西」　花敬群連11次回：謝謝委員

林智堅論文案外溢　鄭文燦：沒及時止血

陳水扁父子齊轟馬英九「歷史罪人」

快訊／海軍士官新訓「遭鞭炮炸斷指節」

高嘉瑜喊內閣改組「團進團出」　院長也要換

更多熱門

相關新聞

快訊／吳怡農站路口遇「鬧場」下辯論戰帖

快訊／吳怡農站路口遇「鬧場」下辯論戰帖

台北市第三選區立委補選倒數10天，將在1月4日舉行政見發表會。民進黨候選人吳怡農29日上午前往海基會門口站路口，立委吳思瑤冒雨全程陪同，但過程間卻發生小插曲，以無黨籍參選的候選人蕭赫麟帶著「辯論戰帖」現身，高呼要求吳辯論「你簽一下嘛」，還說也會去找國民黨候選人王鴻薇，不過，吳微笑與蕭男握手，未公開簽名。

林智堅論文案外溢　鄭文燦：沒及時止血

林智堅論文案外溢　鄭文燦：沒及時止血

敗選檢討報告「沒有蔡英文」　鄭文燦：詳細看就看得到

敗選檢討報告「沒有蔡英文」　鄭文燦：詳細看就看得到

票投民進黨青年上戰場？　鄭文燦：民眾認知被混淆

票投民進黨青年上戰場？　鄭文燦：民眾認知被混淆

呼聲高！民進黨擬推蔡培慧戰南投補選　預計下周中常會通過

呼聲高！民進黨擬推蔡培慧戰南投補選　預計下周中常會通過

關鍵字：

王鴻薇吳怡農2022九合一大選立委補選

讀者迴響

熱門新聞

21歲女星確診轉中重症！燒到送急診

3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大

因1張衛生紙被媽罵！國小童發抖說：我恨妳

嘉義兒陳屍床上　母親後門外亡

男星出車禍「沒外傷卻站不起來」！一聽醫生宣判哭了：半年無法跳舞

好市多夯物特價最後1天　會員網購優惠還買貴

朱芯儀被「家長群組」逼走！兒轉學

子瑜現蹤林百貨買包　原因讓店員泛淚

幼兒園老師熱舞「抖動19秒」　媽媽們怒了

年度最佳手機出爐！它打敗iPhone和三星

朋友賣房改租屋狂讚「享受」　他看完驚呆了

老公抱弟媳「一手伸到下體」！妻忍10年：是個婊

爽交到「阿嬤型女友」　他付完帳一看手機傻眼！

苗栗懶人露營住到發霉帳篷！業者反擊了

少吹牛了！泌尿醫親揭「GG長度」正確量法

更多

最夯影音

更多
動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD
大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」　路口緊鄰醫院救不回

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」　路口緊鄰醫院救不回

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面