王世堅力挺「投給習近平看」　吳怡農：展現全民保護家園意志

▲吳怡農今天重申國家安全政見，盼獲得選民支持。（圖／記者宋良義攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市議員王世堅28日為立委補選候選人吳怡農站台時，公開喊話支持吳怡農，要投給中國國家主席習近平看。對此，吳怡農29日說，這說法展現全民保護家園的意志力，王世堅肯定自己提出的國家安全政見，呼籲選民們如果支持，1月8日一起把票投出來。

吳怡農今天上午冒著大雨，在同黨立委吳思瑤陪同下，前往海基會前站路口拜票，隨後將轉赴南京東路，與來自新北市、台中市、彰化縣、基隆市的同黨議員戴瑋珊、黃守達、楊子賢 、張之豪等年輕議員一同站路口，向民眾請託尋求支持。

吳怡農會前接受媒體聯訪說，將持續邀請好夥伴，包括選區內外的議員們、立委們一起給予加持鼓勵，希望市民朋友們1月8日記得出來投票；至於衛福部前部長陳時中昨天發文力挺吳怡農，未來陳是否將陪同拜票？吳說，非常感謝阿中部長昨天發文力挺，接下來絕對會邀請，越多夥伴越好，甚至是大家所期待的副總統賴清德。

吳怡農坦言，大家知道這場選舉非常艱困、補選時間非常短，要在最短時間內接觸30多萬選民是他的挑戰，非常感謝所有戰友及夥伴，在此時透過社群媒體，甚至是陪他站路口，他都非常感謝。

此外，對於王世堅昨天喊話要「投給習近平看」，吳怡農一開始聽錯提問，忍不住笑出來說，還以為是「投給吳怡農就是投給習近平」，他說，大家知道國家安全是現在面臨非常大的難題跟困境，國家的生存是這一代人最大的挑戰，這次出來選舉維持政見主張和主軸，就是要維護國家安全、國家競爭力。

吳怡農說，王世堅的說法是展現全民保護家園的意志力，王世堅對於自己的鼓勵，也是相當肯定自己在國家安全政見上面，不管是兵役制度改革、國家安全政策指導文件的建立、消防人員人力補充及裝備汰換，這些都是提昇國家安全的政見和政策，希望選民們如果支持國家安全，認同自己對於國家安全的重視，1月8日一起把票投出來。

另一方面，吳怡農今天上午站路口時發生一段小插曲，以無黨籍參選的候選人蕭赫麟帶著「辯論戰帖」現身，高呼要求吳怡農辯論「你簽一下嘛」，還說也會去找國民黨候選人王鴻薇，不過，吳最終並未公開簽名。