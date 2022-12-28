　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

論文案列敗選報告　林智堅發致歉聲明曝：參選桃園市長非人生規劃

▲▼民進黨桃園市長參選人林智堅因論文案，宣布退出桃園市長選舉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林智堅論文事件被列入民進黨敗選報告，林智堅本人晚間透過臉書發表看法。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

九合一選舉民進黨大敗，民進黨檢討小組召集人鄭文燦28日提出敗選檢討報告摘要重點，包括黑金及重大治安爭議、新竹市前市長林智堅論文事件、提名機制都入列。對此，當事者林智堅晚間也透過臉書發表他的看法，除了致歉外，也透露角逐桃園市長並不在他的人生規劃內。

林智堅表示，今日的敗選檢討報告，提到因為他論文事件處理不當，進而影響其他縣市選情，他願意承擔責任，由於通篇報告唯獨點名他個人，他認為有必要向社會大眾表達他的看法。

首先，對於未能完成黨的託付在桃園市長一役拿下勝利，林智堅認為他責無旁貸，絕對是桃園選戰中最該負責的人，必須誠摯地向大家致歉，但他也透露，事實上，角逐桃園市長並不在他的人生規劃裡頭，因此，當黨中央選對會成員多次勸進，希望他能為黨拚戰時，他也極力推薦黨內其他優秀的同志，因為他認為，不論於公於私，這些人都是比他更優秀的人才。

然而林智堅也說，讓他決定參選桃園市長最關鍵的是，第一，配合民進黨整體選戰佈局；第二，是希望將近年他和市府同仁、專業的建築師與設計規劃團隊，共同努力創造，將設計力導入公共工程的「新竹經驗」擴及其他縣市，造福更多民眾。

林智堅指出，既然參選是他的選擇，他就必須負起完全的責任，包括主動思考退選這件事。他表示，會決定退選，是因為特定媒體與政治人物對論文的討論和操作，讓選戰徹底失焦，且不但對手攻擊，黨內也陸續出現雜音，在黨內同志提出所謂「一屍五命」的說法前，他基於保護台灣的民主自由，不願意看見社會陷入無意義的仇恨動員，當時他已開始嚴肅的思考退選的可能性，幾經溝通說服，在選對會成員的共同決定之下，他正式退選，並回到新竹市持續輔選。而面對新竹市長的結果不如人意，他認為他有責任、也願意完全承擔大家對他的批評和任何意見。

林智堅提到，今日的敗選檢討報告，他是唯一被具名提及的黨同志，他願意承擔責任，也再次向國人與支持者、黨內同志，表示他最深切的歉意。他最後表示，面對詭譎多變的國際情勢，與中國對我國的文攻武嚇，甚至是發動對台的認知作戰，必須停止內耗，團結一致，繼續為國家的進步、人民的生計，為守護台灣的自由民主而努力，並且一直奮鬥下去！

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
超兇網紅撐爆寶可夢T！胖丁「眼球現血絲」小S看傻
快訊／博客來「撤換陳律師」遭網路公審　律師4點反擊
學生寫作能力「雪崩式崩壞」　30年教師嘆：有些話不能講
少吹牛了！泌尿醫親揭「GG長度」正確量法　別傻傻拿直尺
快訊／論文案列敗選報告　林智堅發聲明致歉了
還稅於民「發現金、印N倍券都不對」！王儷玲：應來補1大洞
好市多衛生紙折扣！她訂6串「宅配送6大箱」傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

被傳樁腳買票　林杏兒6點澄清：為何每次受害的總是我

論文案列敗選報告　林智堅發致歉聲明曝：參選桃園市長非人生規劃

高嘉瑜喊內閣改組「團進團出」院長也要換　批部分官員態度傲慢

登BBC專訪　林飛帆：全民做國防後盾「台灣不會變戰場」

義務役恢復1年！黃士修嘆「沒救就是沒救」：連當炮灰的資格都沒有

美「無償軍援」跳票？　外交部說明破除3謬誤

民進黨認了！林智堅論文案外溢　鄭文燦：沒及時止血影響選情

快訊／海軍士官新訓「遭鞭炮炸斷指節」　肇因釐清後將懲處相關人　

她批兵役改革走回頭路　轟延長役期「勞民又傷財」

紓困振興有新方案！蔡英文瞄準經濟產業　最快31日國安會議

女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

孫錫久《地下菁英》變正義刑警追影帝　「賭場梟雄」崔岷植靠腦賺百億

張鈞甯爆雷安溥高雄場　遭青峰虧「都是雷」XD

小學生超狂造句大集合　「我很動ㄘ」老師看傻

調皮哥拿巧克力偽裝大便　妹被沾到瞬間崩潰慘叫！

虎斑貓享受被踢的感覺　每天跑嫩嬰腳下等按摩

被傳樁腳買票　林杏兒6點澄清：為何每次受害的總是我

論文案列敗選報告　林智堅發致歉聲明曝：參選桃園市長非人生規劃

高嘉瑜喊內閣改組「團進團出」院長也要換　批部分官員態度傲慢

登BBC專訪　林飛帆：全民做國防後盾「台灣不會變戰場」

義務役恢復1年！黃士修嘆「沒救就是沒救」：連當炮灰的資格都沒有

美「無償軍援」跳票？　外交部說明破除3謬誤

民進黨認了！林智堅論文案外溢　鄭文燦：沒及時止血影響選情

快訊／海軍士官新訓「遭鞭炮炸斷指節」　肇因釐清後將懲處相關人　

她批兵役改革走回頭路　轟延長役期「勞民又傷財」

紓困振興有新方案！蔡英文瞄準經濟產業　最快31日國安會議

嘉義母子雙亡悲劇！兒陳屍床上全身發黑　母親倒臥後門外慘死

被傳樁腳買票　林杏兒6點澄清：為何每次受害的總是我

跨年住飯店房價飆漲近4倍！業者開價慘遭酸爆：去日本還比較便宜

熱火隊主場驚見「活皮卡丘」　球評驚呆：我不認為牠想變這樣

快訊／博客來「撤換陳律師」遭網路公審　律師4點反擊：陰謀論

創新高！　石門水庫年清淤量提前達成逾440萬立方公尺

蕾菈懷孕二確3天轉陰！　「6大重點」建議媽媽：不要太擔心

超兇網紅當小S面「撐爆寶可夢T」！胖丁「眼球現血絲」全場驚叫出聲

追劇驚見字幕「怪怪隆地咚」！黃子佼：這翻譯一定有年紀　釣出大批同齡人

交友軟體找真愛？研究揭「最易暈船體質」：越玩越痛苦

正妹空姐超商領包裹　店員搭訕「確認末3碼」笑翻

政治熱門新聞

快訊／明年試辦女性教召　邱國正：先招募幾十人後再擴大

林耕仁論文涉抄襲　陽明交大撤碩士學位

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

陳水扁轟這人推全募兵制　致今日無人可用

快訊／蔡英文拍板！義務役期延長到1年　月薪調漲至2萬6307元

火爆！她狂嗆「你什麼東西」　花敬群連11次回：謝謝委員

史上頭一遭！高雄里長當選人不就職

女里長「當選後要換老公做」民政局說話了

鄭文燦：論文事件列敗選原因　失去年輕人信任

申請替代役標準變嚴格了　內政部：94年次以後停止研發替代役

民進黨敗選檢討報告：黑金、學倫、網路假訊息

義務役恢復1年！黃士修：連當炮灰都沒資格

快訊／海軍士官新訓「遭鞭炮炸斷指節」

紓困振興有新方案！蔡英文瞄準經濟產業

更多熱門

相關新聞

登BBC專訪　林飛帆：全民做國防後盾

登BBC專訪　林飛帆：全民做國防後盾

總統蔡英文宣布恢復為1年期的義務役。民進黨副秘書長林飛帆28日表示，蔡英文做了一個對國家未來至關重大的決定：為台灣建構一個每位公民都能發揮功能的全民國防體系；如同副總統賴清德所說，「只有把國家利益擺在政黨利益前面的政黨，才能獲得人民的支持」，只要台灣夠強，每個人在面對威權擴張威脅時，都能各司其職，除了志願役軍人之外，全民也能夠作為全民國防的後盾，台灣就會是全球民主自由的主場，不會變成戰場。

林智堅論文案外溢　鄭文燦：沒及時止血

林智堅論文案外溢　鄭文燦：沒及時止血

她批兵役改革走回頭路　轟延長役期「勞民又傷財」

她批兵役改革走回頭路　轟延長役期「勞民又傷財」

轟民進黨敗選檢討不見反省！　國民黨酸蘇內閣「好官我自為之」

轟民進黨敗選檢討不見反省！　國民黨酸蘇內閣「好官我自為之」

綠委曝調整役期前「未接獲通知討論」　仍讚：還役男尊嚴

綠委曝調整役期前「未接獲通知討論」　仍讚：還役男尊嚴

關鍵字：

民進黨敗選論文林智堅新竹桃園市長

讀者迴響

熱門新聞

宋逸民「飆罵阿Ben吳東諺」偷拍片被翻出！陳維齡傻眼

藝起發光非教會！黃國倫8年前「被離開」澄清：別汙名化

子瑜現蹤林百貨買包　原因讓店員泛淚

年終急尋！兩張千萬發票還沒領　明年1／5截止

分手6年女友崩潰！黃河「爆2年交往激戰80女」

蔡哥突放閃「親密靠肩合照」百萬正妹YTR！

小甜甜爆鬧翻老公「肢體衝突」！分居還互打官司

與伊拉克同學結連理！資優女慘死跨國良緣碎

朱芯儀被「家長群組」逼走！兒轉學

快訊／台中公車左轉撞上一家三口！母子雙亡

公園直接「火車便當」她超配合！

爆被踢出白冰冰節目「楊繡惠正式宣戰」！

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」

孕婦騎士撞貨車尾門「斷頸」亡　1屍2命母心碎

獨／宋逸民和雙胞胎弟爆不合！

更多

最夯影音

更多
女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼
美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面