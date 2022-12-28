論文案列敗選報告　林智堅發致歉聲明曝：參選桃園市長非人生規劃

▲林智堅論文事件被列入民進黨敗選報告，林智堅本人晚間透過臉書發表看法。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

九合一選舉民進黨大敗，民進黨檢討小組召集人鄭文燦28日提出敗選檢討報告摘要重點，包括黑金及重大治安爭議、新竹市前市長林智堅論文事件、提名機制都入列。對此，當事者林智堅晚間也透過臉書發表他的看法，除了致歉外，也透露角逐桃園市長並不在他的人生規劃內。

林智堅表示，今日的敗選檢討報告，提到因為他論文事件處理不當，進而影響其他縣市選情，他願意承擔責任，由於通篇報告唯獨點名他個人，他認為有必要向社會大眾表達他的看法。

首先，對於未能完成黨的託付在桃園市長一役拿下勝利，林智堅認為他責無旁貸，絕對是桃園選戰中最該負責的人，必須誠摯地向大家致歉，但他也透露，事實上，角逐桃園市長並不在他的人生規劃裡頭，因此，當黨中央選對會成員多次勸進，希望他能為黨拚戰時，他也極力推薦黨內其他優秀的同志，因為他認為，不論於公於私，這些人都是比他更優秀的人才。

然而林智堅也說，讓他決定參選桃園市長最關鍵的是，第一，配合民進黨整體選戰佈局；第二，是希望將近年他和市府同仁、專業的建築師與設計規劃團隊，共同努力創造，將設計力導入公共工程的「新竹經驗」擴及其他縣市，造福更多民眾。

林智堅指出，既然參選是他的選擇，他就必須負起完全的責任，包括主動思考退選這件事。他表示，會決定退選，是因為特定媒體與政治人物對論文的討論和操作，讓選戰徹底失焦，且不但對手攻擊，黨內也陸續出現雜音，在黨內同志提出所謂「一屍五命」的說法前，他基於保護台灣的民主自由，不願意看見社會陷入無意義的仇恨動員，當時他已開始嚴肅的思考退選的可能性，幾經溝通說服，在選對會成員的共同決定之下，他正式退選，並回到新竹市持續輔選。而面對新竹市長的結果不如人意，他認為他有責任、也願意完全承擔大家對他的批評和任何意見。

林智堅提到，今日的敗選檢討報告，他是唯一被具名提及的黨同志，他願意承擔責任，也再次向國人與支持者、黨內同志，表示他最深切的歉意。他最後表示，面對詭譎多變的國際情勢，與中國對我國的文攻武嚇，甚至是發動對台的認知作戰，必須停止內耗，團結一致，繼續為國家的進步、人民的生計，為守護台灣的自由民主而努力，並且一直奮鬥下去！