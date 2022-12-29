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防新變異株！　美宣布1月5日起：從中國入境旅客須出示陰性證明

▲▼美國機場，所有自中國入境的旅客必須出示陰性證明。（圖／路透）

▲美國從機場把關所有自中國入境的旅客。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國宣布2023年1月8日放寬邊境管制，美國28日宣布，自2023年1月5日0時1分開始，所以從中國搭機的旅客必須出示陰性COVID-19篩檢證明，跟進台灣、日本、義大利及印度。中國放寬清零政策後疫情迅速蔓延，日前官方數據顯示已近2億5000萬人。

綜合外電報導，美國公衛官員表示，美國要求所有自中國搭機入境美國的旅客，登機前必須取得2天內陰性篩檢證明，可以是PCR測試結果，或是透過遠程醫療服務進行的抗原檢測。

除了中國直飛美國的旅客，在熱門第三國門戶轉機的旅客也適用此規則，包括首爾、多倫多和溫哥華。

陽性超過10天的旅客，在登機前可以提供確定復原的相關文件，來取代陰性證明。

中國放棄清零後，確診人數激增，美方官員對於中國防疫的不透明，尤其是缺乏病毒基因序列的資訊分享感到擔憂，因為這樣無法幫助檢測出新型變異株。官員指出，選擇在1月5日生效能讓航空公司提前調整營運以符合新規則，官方並未預計何時解除規定，但會依監測狀況的需要隨時調整。

一名美國高級公衛官員表示，中國疫情迅速蔓延，增加了新變異株出現的可能性，但中國提供的資料有限，新增通報病例也減少，少了大量可用數據，將讓美方更難掌握新變異株的入境情況。


此外，美方宣布疾病預防及管制中心（CDC）將旅客基因組監測計畫，擴大至西雅圖與洛杉磯的機場，全美將有7大機場參與，包含每周從至少30個國家飛抵的500架次航班，也會包括每周從中國及周邊地區飛抵的290架次航班。

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