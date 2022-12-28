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快訊／遭陽明交大撤銷碩士學位　林耕仁：尊重學倫會決議

▲▼國民黨新竹市長候選人林耕仁。（圖／林耕仁競辦提供）

▲林耕仁碩士論文涉抄襲，28日遭陽明交大確定撤銷其學位。（圖／林耕仁競辦提供）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨新竹市長落選人林耕仁先前遭指控其陽明交大碩士論文涉及抄襲，而陽明交大學倫單位獨立審查結果於28日下午出爐，確定撤銷其學位，理由為抄襲與未適當引註尊重學倫會決議。對此，林耕仁稍早回應，對於該結果將尊重學倫會決議，並向社會大眾致歉。

針對陽明交大學學倫會決議撤銷林耕仁碩士論文與學位，林耕仁下午表示，對於學倫會基於學術規範作出的決定，完全尊重並虛心接受，也同時向陽明交通大學校方、論文指導教授、師長、同學以及校友，致上最深的歉意，由於個人因素以及參與選舉，在過去這段時間衍生出諸多風波，造成外界紛擾深感抱歉。

林耕仁說明，選舉期間有人針對論文提出質疑時，他便立刻自送陽明交通大學學倫會調查，並出席審查會親自說明。學倫會委員對於論文內容以及寫作方法該如何正確引註，也提出許多問題及指導，讓他學習甚多，也深刻明白過去求學期間對於恪守學術倫理與規範並不完全了解，也於此事後對於學海無涯的道理有深刻體認，仍有許多改進與檢討的空間。

林耕仁透露，當初他進入陽明交通大學就讀管理學程碩士班，是基於對新竹這座城市的熱愛，希望以身為市議員的角度出發，針對交通、治安、觀光等市政觀察、市民陳情，並協助處理的各類選民服務情境等節作為基礎，透過文獻搜集與探討方式，以管理專業所延伸的學理加以論證剖析，初衷是希望針對市民關切的議題找出可精進的市政方向。

然而，林耕仁也坦言，他在撰寫論文期間，由於學術規範上認知的不足，在引述資料過程中，未完整標記出處來源，學倫會因而認定有瑕疵、漏引等學術缺失，強調「作為論文的作者即便個人沒有抄襲的主觀動機，也必須要為客觀上的學術缺漏負起完全的責任，不管是中華大學論文，又或者陽明交通大學論文，我始終的立場都是尊重也接受校方學倫會的所有決定，也必須要為自身在論文的內容負起全部的責任。」

林耕仁補充，他十分感謝學倫會委員的指正與建議，學習之路本就無止盡，對於當初撰寫碩士論文的認知本是有引述來源就好，但學術領域無法便宜行事，「我的認知跟該有的標準還是有落差，其實應用最嚴謹的標準要求自我。」

經此結果，林耕仁說，他深知自己在學術領域並非專業，校方用高標準檢視論文及審查，他完全尊重且全然接受，在此也要特別感謝過去指導他的師長、教授，讓他有進修學習的機會，「此次論文撤銷結果，所有的責任都在我身上，老師都是兢兢業業的教學，是我個人的疏失和疏漏，與指導師長均無關。」

最後，林耕仁再次向校方、師長、同學、校友以及社會大眾道歉，他認為，既然錯了就要承認及道歉，不逃避、不狡辯，坦然接受校方的判定，經此教訓未來也會懇切繼續在學習的道路上充實自我與提升能力，不管在何處都還是要有為新竹市服務的初衷。

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關鍵字：

林耕仁論文

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