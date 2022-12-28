水電工維修一半竟慘死！檢查管線被屋主「誤認賊」　一槍射殺

▲ 西薩遭屋主誤認是竊賊，被開槍射殺身亡。（圖／翻攝gofundme）



記者吳美依／綜合報導

美國德州發生悲劇事件，53歲水電工西薩（Cesar Montelongo）於24日平安夜前往一間公寓執行維修任務，他在某戶陽台檢查管線時，竟被屋主誤認為小偷，慘遭開槍射殺身亡。

綜合外媒報導，24日稍早，公寓住戶通報管線破裂，西薩懷疑可能是自來水結凍導致，才在傍晚6時左右前往陽台檢查，未料遇上劫難。警方抵達現場後發現，他倒臥陽台地板上、傷勢嚴重，儘管緊急送醫，卻仍宣告不治。

屋主表示，他以為西薩準備闖空門入內行竊，才會抓起手槍開火。案發後，他一直待在公寓裡，態度也非常配合。至於警方目前尚未逮捕任何人，全案仍在調查中。

▲西薩原本將在案發隔天慶祝結婚29周年紀念日。（圖／翻攝推特）



西薩與妻子育有5子，他遇害那天是平安夜，且原本將於25日聖誕節慶祝結婚29周年紀念日。姪女金柏莉（Kimberly Montelongo）協助設立GoFundMe募資專頁，籌措喪葬費用，且火速達標。她沉痛表示，叔叔被「毫無意義的暴力」謀殺，「我的叔叔是一個勤奮又充滿著愛的人，把一生都獻給家庭。他對主的奉獻給他力量。」

西薩的兒子形容，父親就像一盞明燈，舉止得體且彬彬有禮，「他總是很謙虛，從不吹噓任何事情，也不會流露出任何不好的情緒…我只希望當人們看見我和我兄弟時，能用積極的視角記住我父親。」