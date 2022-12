GPS亂導航！女司機離奇在「結冰運河」飆車　衝破冰層墜河片瘋傳

▲女子竟然把車開到運河上。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

美國印第安納州一名女司機竟然把車開到結冰運河上,開了好一段時間都完全沒有發現,最後冰層還是不敵車子重量,整輛車都沉到河流中,誇張景象嚇壞附近民眾,影片也被分享到網路上爆紅。

事件24日晚間11時發生在印第安納坡里斯市(Indianapolis),影片中可看到,當地運河因為寒冷天氣結冰,有民眾開心在結冰河面上滑冰時,竟然有一輛快車開在運河上,讓大家都看傻眼。女司機開到底發現死路後,想要調頭時車輛突然墜入河中。

當局接獲報案後立即前往聖克萊街(Saint Clair Street)附近運河,抵達現場時發現33歲女司機格里森(Biankia Gleason)已將被附近民眾救出,後來派遣潛水員下水協助將落水車輛帶回地面。

格里森落水的畫面在網路上爆紅,拍攝者表示,「我不敢相信我眼睛看到的,這輛車竟然在結冰河面上開了這麼遠」。格里森表示,她是聽從車上GPS導航的指令,才會不小心把車開到運河上,不過她就醫後仍因為酒駕被捕,目前已經保釋。

So this happened.



33-year-old Biankia Gleason apparently mistook the frozen canal in Indianapolis as a road and drove right over it. The car is later seen submerged in the water.



Gleason was arrested for drunk driving. pic.twitter.com/F34u6uwO0e