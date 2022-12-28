不滿被收1.5萬維修費！　客人竟撂5男「行刑式槍決」師傅

▲汽修師路易斯遭開槍射殺，留下一對年幼的孩子。（圖／翻攝自Facebook／Sandy Yarely）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名汽修師傅在聖誕節前夕與一名顧客因500美元（約台幣1萬5500元）的維修費發生爭吵，最後竟遭對方找來5名同夥攻擊，最後還在維修廠內遭行刑式開槍身亡，留下一對年幼的孩子。

根據《紐約郵報》報導，美國德州一名29歲的汽修師路易斯（Luis Manuel Casillas）上星期替一名客人修理汽車，結果兩人因500美元的維修費發生衝突，最後路易斯依照法律規定先扣留車輛，結果顧客心生不滿，竟在23日找來同夥報復。

路易斯的妹妹珊迪（Sandy Yarely）表示，目擊者告訴他，當時這名顧客找來5名男子陪同，他們在修車廠內威脅路易斯，並拒絕支付欠款，後來路易斯告訴他們可以把車開走，不用付錢，但對方竟不放過他。

珊迪說，「我哥開始逃跑，但他們很快追上來，要我哥哥跪下，最後朝他頭部開了一槍。」珊迪痛訴，哥哥死前還心繫著等他回去過聖誕節的家人，「我哥哥哀求槍手，告訴他們自己還有家人，現場想拿走什麼就拿什麼，但依然被無視。」

最後路易斯因傷勢過重，送醫後仍宣告不治，留下妻子和兩名不到3歲的女兒。珊迪悲痛表示，「孩子等著爸爸一起過聖誕節，現在聖誕老人已經來了，但爸爸永遠不會回家了。」

目前警方正在進行調查，並調閱周圍監視畫面；家屬則說，他們知道可能的槍手是誰，且已經將相關訊息交給警方。