小三上位後！見女同事穿「短裙+黑絲襪」竟罵：想勾引我老公

▲原PO表示，小三上位的女同事，看不慣她跟上司講話。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

遇到同事這樣嗆聲，該怎麼辦？近日一位網友表示，公司裡的小三同事被扶正後，成為她的直屬上司的太太，而這位小三同事因為不滿她在茶水間跟上司講話，竟公然言語挑釁，穿這樣是不是想勾引她老公。

一名女網友在臉書社團《匿名公社》發文說，「辦公室有對夫妻檔，公司規定近親會拆部門，所以太太就被調到行政管理，她先生是我的直屬主管，所以每天一定會碰面，但自從有次她先生在茶水間跟我講話被她看到後，她就一直針對我。」

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原PO表示，小三同事一下說她說話聲音太嗲，一下又說她上班穿著不得體，天氣冷還穿短裙配黑絲襪，「不知道的人還以為是在林森北上班，我氣到問她是什麼意思，結果她越說越過分，還當眾說我穿成這樣難道不是想勾引別人的老公嗎？我氣到飯也不想吃了，她自己小三上位全辦公室都知道，換個位置就換個腦袋？誰想跟她搶老公啊？當大家都跟她一樣？笑死。」

貼文曝光後，網友紛紛留言「就繼續在茶水間跟他老公聊天就對了啦！記得，一定要讓她看到喔」、「辛苦啦，美女是一個困難，被人嫉妒羨慕」、「嗆回去啊」、「別氣了，為了嫉妒你的身材，誇獎你的人，餓壞肚子不值得，等等沒力氣工作，快去多喝水」、「明天繼續穿。性感一點」、「繼續給她刺激下去」、「做自己讓她嫉妒」、「從此每天穿黑絲+爆乳裝，露南半球那種」。

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