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春節流行什麼醫美？　王正坤醫師呼籲民眾停看聽注意安全

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師受邀出席綜藝節目，提醒民眾要特別注意醫美治療上的安全問題，以免受害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師受邀出席綜藝節目，提醒民眾要特別注意醫美治療上的安全問題，以免受害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023春節來的比較早，1月份就要過春節了，每個女孩都希望變美過新年，「微整形醫學美容」的傷口小，恢復期快，不影響日常上班與生活，因此很多人都會選擇微整形來整理門面，民眾也很好奇過年前的醫學美容流行趨勢是什麼？藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師呼籲民眾停看聽，注意醫美安全。

藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師受邀出席綜藝節目，與主持人林書煒、顏永烈、命理老師湯鎮瑋、資深媒體人許聖梅大談微整形醫美趨勢、趣事與安全的治療方式。

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▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師受邀出席綜藝節目，提醒民眾要特別注意醫美治療上的安全問題，以免受害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師說，春節前流行的微整醫美排行榜前5名是，肉毒桿菌素注射、玻尿酸注射、音波拉提、皮秒雷射、埋線拉皮等項目。注射肉毒桿菌素可以改善動態皺紋，注射玻尿酸與膠原蛋白增生劑可以豐額、豐頰、豐下巴、隆鼻、改善法令紋、木偶紋、填充蘋果肌等。音波拉提是運用高強度聚焦超音波使皮下組織收縮，皮秒雷射是用極短時間的雷射脈衝來淡化黑斑與清潔毛孔，埋線拉皮是採用可吸收的線材來緊緻皮膚。

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師受邀出席綜藝節目，提醒民眾要特別注意醫美治療上的安全問題，以免受害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師是企管博士、皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長、長榮大學企管博士班老師、成功大學EMBA碩士班老師與藝群醫學美容集團董事長。壬正坤指出，很多藝人都曾經接受醫美治療，都喜歡亮麗的外表，讓自己充滿自信，但是醫美的風險是什麼呢？民眾一窩蜂接受醫美時，要怎麼注意安全呢？王正坤醫師表示，注射肉毒桿菌素要避免注射上眼皮，以免眼皮下垂。要避免注射眉毛上方2公分以內的地方，以免眉毛下垂。注射玻尿酸時，要避免打入動脈，以免血管栓塞導致眼睛失明。接受音波拉提或電波拉提時，要避免能量太高，以免燙傷。接受皮秒雷射時，要避免傷口發炎反黑。接受埋線拉皮時，要避免細菌感染等。

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師受邀出席綜藝節目，提醒民眾要特別注意醫美治療上的安全問題，以免受害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

主持人林書煒表示，有人注射玻尿酸而導致眼睛失明，那麼臉部有安全注射的部位嗎？王正坤醫師表示，臉部是沒有安全部位的，因為臉部的動脈血管是網狀結構，每一條血管都可以互通，顏面動脈與眼動脈是互相連結的，所以從任何臉部部位注射玻尿酸，都有機會在很多動脈裏面逆流進入眼睛的中心視網膜動脈，導致動脈栓塞而失明。例如注射眉心、注射額頭、注射鼻子、注射法令紋等，都會導致眼睛失明，所以整張臉已經沒有安全部位。預防方法只能靠醫師的技術，而民眾要注意的是動脈栓塞是很痛的，所以當病人接受注射時，突然覺得很痛時，不要強忍痛苦，要趕快告訴醫師，讓醫師檢查注射部位是否已經產生蒼白的血管缺血反應，如果有疑慮，醫師必須馬上停止注射，防止動脈栓塞，並且進行補救治療，這點十分重要。

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