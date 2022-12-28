申請替代役標準變嚴格了　內政部：94年次以後停止研發替代役

▲替代役標準將趨嚴。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文27日拍板，94年次以後義務役役期延長到1年。替代役部分也一並作出調整，將取消3年制的專長、研發替代役類別。代理內政部長花敬群28日指出，後續替代役標準將趨嚴，希望役男只要符合一般役體位都能夠入伍，現階段針對94年次以後停止研發替代役。

蔡英文27日下午親自主持「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」，拍板義務役役期延長到1年，月薪納入保險、伙食津貼等一口氣調漲到2萬6307元。蔡英文說，2024年恢復1年的義務役，適用對象是2005年後出生的役男，這是無比困難的決定，但身為總統，捍衛國家安全確保國家利益，讓台灣永續生存，是她無可迴避責任。

研發替代役部分，花敬群表示，以國際情勢、台灣戰略地位跟全民國防需求，原則上還是希望役男只要符合一般役體位，都能夠入伍，專業職能部分，也有機會在國軍相關體系下得以發揮，因為這樣政策方向的定調，現階段針對94年次以後停止研發替代役。

替代役標準部分，花敬群指出，後續國防部、內政部在針對一般役和替代役體位做檢討，過去替代役體位比較寬鬆，是基於當年兵源過剩，後續會再調整，原則上以國防部主導，內政部針對國防部宣布的體位標準徵召，體位確實會做一些調整，符合替代役體位的比例會有適度調降。