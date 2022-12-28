欠繳毒駕罰鍰12萬轎車遭查封　新北男主動聯繫...只想要回證件

記者黃哲民／台北報導

新北1名李姓男子2020年被查獲吸毒後開車，被裁罰12萬元始終沒繳清，後續又欠繳其他罰單與稅費4000多元，一併被移送行政執行署新北分署催討，新北分署日前接獲通報，在中和區查封李男停在路邊的轎車並拖回保管，不料李男僅要求取回車內的個人證件，其他事情不想管，新北分署將要求李男限期繳清欠款，否則拍賣轎車抵償。

▲新北分署查封欠繳毒駕罰鍰的李男轎車並拖走保管 。（圖／行政執行署新北分署提供）

現年28歲的李男家住新北市蘆洲區，前年(2020年)8月3日深夜11點多，他開車行經北市忠孝東路三段，被警員攔查發現毒駕行為，行政罰的部分，經移送台北市交通事件裁決所裁罰12萬元罰鍰，李男打官司抗罰敗訴確定後就置之不理，之後又拖欠闖紅燈等罰單與機車燃料使用費共4000多元。

新北分署去年(2021年)起受理監理機關陸續移送的李男強制執行案，3度到李男住處找人都撲空，函查李男的銀行存款也無功而返，留下通知書請李男到案處理，始終沒下文，直到日前接獲通報，李男名下1輛轎車，正停在新北市中和區1處路邊收費停車格。

▲新北分署查封欠繳毒駕罰鍰的李男轎車並拖走保管 。（圖／行政執行署新北分署提供）

新北分署立刻派人到場查封李男轎車、拖回保管，隔天李男終於打電話到新北分署，但他只想取回車內的個人證件，被問到準備如何處理欠款以取回車輛等事項，李男匆忙掛斷電話不理會。

新北分署表示，將再通知李男限期繳清欠款12萬4000多元，或協商辦理分期付款，否則將拍賣查封的轎車抵償，並呼籲民眾切勿酒(毒)駕及交通違規，以免害人害己，並傷及荷包，若被裁罰，應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免被強制執行。