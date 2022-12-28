停更500天後大反擊！陸第一網紅李子柒「開戰資本贏了」1億粉狂喜

▲大陸第一網紅李子柒。（圖／翻攝YT）

記者鄭思楠／綜合報導

以拍攝農村美食短片起家，有大陸「第一網紅」之稱的李子柒，與所屬公司微念長達一年多的股權之爭終於落幕。27日，微念在官方公眾號發文稱，「微念與李子柒在綿陽市中級人民法院的調解下，雙方達成和解。」消息傳出後大批粉絲開心直呼，「終於等到這一天，期待更新。」

大陸國家企業信用資訊公示系統顯示，12月26日，李子柒（李佳佳）關聯公司四川子柒文化傳播有限公司發生工商變更，杭州微念品牌管理有限公司董事長劉同明卸任四川子柒文化公司高管職位，同時，股權由「李佳佳出資49萬人民幣（人民幣，下同）；杭州微念科技有限公司出資51萬人民幣」變更為「李佳佳出資99萬人民幣；杭州微念品牌管理有限公司出資1萬人民幣」。

該話題也迅速登上熱搜，許多粉絲大呼，「李子柒真的太不容易了，幸好正義永遠站在創作者一方」、「終於等到這一天！期待李子柒回歸製作好內容！」

對此，微念相關負責人表示，「李子柒帳號什麼時間更新影片暫時不清楚，沒有更多資訊。」而李子柒方尚未就此事作出回應。

李子柒原名李佳佳，因拍攝美食影片而走紅。截至12月27日16時許李子柒在全網熱門平台的粉絲共有9796萬，其中，微博2638.6萬、抖音5096.7萬、快手975.5萬、B站765.1萬、小紅書319.8萬；而李子柒停更前擁有逾1億粉絲。在YouTube上，李子柒在2021年2月2日以1530萬訂閱量，創下YouTube中文頻道最多訂閱量的金氏世界紀錄，目前她的粉絲量依舊穩健，訂閱量高達1730萬。

2017年中旬，微念與李子柒合資成立四川子柒文化傳播有限公司（下稱「子柒文化」），雙方分別持股51%、49%，由李子柒擔任法定代表人及執行董事。兩家公司的大致分工為：微念進行李子柒IP的商業佈局，子柒文化負責內容創作。不過，微念和李子柒的「甜蜜期」沒有持續太久。去年，雙方產生了一些分歧，李子柒於2021年夏天開始停更，至今已有500多天。李子柒曾回應「不願意被過度商業化」，2021年10月，子柒文化將微念及劉同明告上法庭。

目前股權的變化，或許意味著李子柒從資本手里奪回了個人IP。艾媒諮詢創始人兼CEO張毅表示，「李子柒與微念達成和解，不能叫雙贏，但至少來講也是一個出路。」