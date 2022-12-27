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爆乳比基尼正妹「酒帝」泡台灣野溪溫泉　鏡頭前大方脫衣辣秀深V

記者黃翊婷／綜合報導

南韓YouTuber「韓國女生Judy」，因為非常喜歡台灣高粱酒和泡麵滿漢大餐，而被粉絲封為「酒帝」。她日前帶著家人前往南投野溪溫泉泡湯，大方在鏡頭前脫去上衣、熱褲，秀出深V事業線，獲得許多粉絲大讚，「很自然又不做作，身材超讚」、「看完影片確定貨真價實，童叟無欺」、「世界和平了」。

南韓YouTuber「韓國女生Judy」在台灣泡野溪溫泉。（圖／翻攝自YouTube／韓國女生Judy）

▲Judy和家人一起去泡野溪溫泉。（圖／翻攝自YouTube／韓國女生Judy，下同。）

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Judy擁有漂亮臉蛋與火辣身材，過去曾來台灣學習中文，近日她上傳一段「找到台灣藏匿寶藏」的影片，帶著家人、經紀人一起去南投塔羅灣溪的精英野溪溫泉玩，出發前她還半開玩笑表示，感覺會下雨，萬一下雨，她穿著比基尼被淋溼，可能會因為太性感讓人流鼻血。

Judy一行人在超商添購一些泡湯時要吃的東西，接著驅車1個多小時，終於抵達目的地，她在當地一名大哥的協助下布置好溫泉池，然後大方在鏡頭前脫去上衣、熱褲，秀出新買的鵝黃色比基尼，展露火辣好身材。

南韓YouTuber「韓國女生Judy」在台灣泡野溪溫泉。（圖／翻攝自YouTube／韓國女生Judy）

▼▲Judy在溪邊吃泡麵、火鍋。

南韓YouTuber「韓國女生Judy」在台灣泡野溪溫泉。（圖／翻攝自YouTube／韓國女生Judy）

熱愛台灣泡麵的Judy也不忘在泡完湯後來一碗滿漢大餐，直接坐在大石頭上大口吃麵，笑稱「這樣胸口會發胖」，可惜這次忘了帶高粱酒，所以無法一邊泡湯一邊喝。

影片公開之後，許多粉絲留言大讚Judy深知自己的身材優勢，而且也不扭捏，態度大方、不做作，顯得很自然可愛，「這集可愛的酒帝，讓觀眾福利滿滿」、「很自然又不做作，身材超讚」、「看完影片確定貨真價實，童叟無欺」、「世界和平了」、「不畏懼黃標的女生，讚」。

也有熱心網友提醒，泡湯不要喝酒比較好，就算只是在溪邊烤肉遊玩，也要注意落石跟山上突然來的洪水，以免發生危險。

▼Judy身材火辣。（圖／翻攝自Facebook／韓國女生Judy）

南韓YouTuber「韓國女生Judy」在台灣泡野溪溫泉。（圖／翻攝自Facebook／韓國女生Judy）

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