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收回扣又賣職缺收賄390萬　宜蘭頭城鎮前鎮長曹乾舜判刑6年半

▲▼小鬼黃鴻升,爽樂團,陳子鴻音浪競演舞台徵選賽。頭城鎮長曹乾舜（圖／記者季相儒攝）

▲前頭城鎮長曹乾舜，二審再遭判刑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭縣頭城鎮前鎮長曹乾舜，2018年辦理頭城鎮LED路燈採購案時，向廠商收賄300萬元；另外分別收受50萬、40萬元，安插鎮民子女擔任清潔隊員與教保人員。一審將他判刑6年6月、褫奪公權4年。案經上訴，高等法院二審27日駁回上訴，仍將他判刑6年6月。

曹乾舜2014年間脫離國民黨，以無黨籍身分參選，對手為國民黨籍的蔡文益。結果曹乾舜竟獲得大勝，順利當選鎮長，之後回歸國民黨並成功連任。但他連任後爆發此次收賄事件，在2021年間一審判決有罪，依照《地方制度法》規定，被縣府停職後，指派當時的縣議員蔡文益代理鎮長，蔡文益今年投入鎮長選戰後，順利勝出，終於名正言順當上頭城鎮長。

至於本案判決指出，曹乾舜2018年間利用辦理「頭城鎮路燈節能績效保證暨維運案」採購案的機會，向當時的廠商李姓業務經理達成行收賄合意，讓廠商以總價3200萬元得標；李姓經理則從採購案價金中取出行賄之款項，由下游包商利用提高合約工項單價2至3倍方式，製作不實統一發票，從工程價金套出款項作為賄款使用，輾轉將現金300萬元交給曹乾舜。

另外檢調單位也查出，曹乾舜在2015年間，趁著鎮立幼兒園進用教保人員公開甄選的機會，收受林姓鎮民交付的現金40萬元賄款，錄用他女兒。此外，也查出曹乾舜之後又利用公開甄選的機會，再度收受林姓鎮民50萬元，讓他兒子擔任清潔隊員，總計前前後後收賄390萬元，檢方提起公訴。

法院審理時，曹乾舜認罪並繳回犯罪所得，一審法院認定他犯下「不違背職務收受賄賂罪」，判刑6年6月、褫奪公權4年；另外廠商李姓經理、魏姓廠商，也分別遭判刑9月與1年2月。案經上訴，高院二審27日駁回曹乾舜部分，維持一審刑度；另外廠商部分則予以減刑。

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