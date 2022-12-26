回郵索書！李永然律師教你透過修行避免法律糾紛

▲李永然律師以案例為基礎，著作《透過修行避免法律糾紛手冊》。（圖／記者林敬旻攝）

生而為人，有著各式各樣的想法與作法，也有著各式各樣的遭遇。當不同的想法與作法碰撞在一起，所衍生的問題與糾紛也可能隨之而來。這些問題與糾紛可大可小，有的互相退讓一步，化爭端於無形；反之，有些小問題、小糾紛，卻因雙方不願讓步，反而越演越烈，導致無可挽救的後果。

永然聯合法律事務所所長李永然律師執律師業四十餘年，經手過的案件不知凡幾。正因看多了人情糾葛，李永然律師便以新聞中的實際案例為基礎，著作《透過修行避免法律糾紛手冊》，就法律層面分析，再加上明毓法師以佛法來詮釋，說明如何透過修行避免法律糾紛。

面對常見的金錢糾紛，例如詐騙，李永然律師在手冊中表示，做人應當努力於工作，運用「正業」的行為獲得經濟來源，切勿組成「詐騙集團」詐騙他人財物，這根本就是「邪業」，而且是犯罪的行為，除立即會遭到檢察官進行犯罪刑罰的訴追之外，還會因種下「惡因」，日後必定將會遭到「惡果」，故切勿行騙。另外，既然目前世風日下，道德淪落，詐騙橫行的當今社會，自應學會保護自己，避免受詐騙。

李永然律師經常於案件中看到很多繼承人為遺產分配或遺囑的真偽而起爭訟，進而上法院打官司，導致傷害親情。李律師著文表示：俗云：「萬般帶不走，唯有業隨身」，這句話大家都耳熟能詳，但能真正於有生之年正確認識「錢財」及運用「錢財」的人並不多。

一個人努力工作除了為自己之外，更重要的是要知道「感恩」，人的一生之中能夠生存成長，乃因有父母、家人及社會各方面的協助，才能夠順利成就一生；為了感恩，最基本的是要做到「孝順父母」，這也是「上報四重恩」中最基本的，倘若有餘，則應進一步回饋社會，對於社會中貧弱之人進行「財布施」，這樣才能為自己廣積福德資糧，方不致於枉費一生。

此外，新聞中常見親子爭執，進而演變成刑事案件，李律師在手冊中強調：現今社會世風日下，按傳統禮教規範，父子關係是很重要的人倫關係，「百善孝為先，萬惡淫為首」，做人不應忘本，要飲水思源，奉養、孝順父母，守護人性之善，才能建造幸福美滿的家庭。至於當父親的，如遇到自己的兒子不孝順、不聽話，雖然生氣，但切勿生起「瞋恨心」而報復，最有智慧的方法是進行溝通，而不是做出報復行為，致犯「刑事法律」。

隨著《跟蹤騷擾防制法》正式上路，上路短短五天內，全國便受理54件相關案例。李永然律師在手冊中也對此提出看法：民眾必須瞭解因為已經施行《跟蹤騷擾防制法》，故不論對自己愛慕相追求的人或者與自己交惡而懷恨的人，切勿有「跟蹤騷擾」的行為，如有這種行為，則《跟蹤騷擾防制法》第18條第1項，處「一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以下罰金」；反之，如有被害因遭他人跟蹤騷擾致心生畏怖，也應循求法律救濟，俾保自身權益。

《透過修行避免法律糾紛手冊》由LABODAY美日顏究室捐印，欲索取者，請來函附上11元中型回郵信封（16cm×22cm以上），註明手冊名稱，寄「台北市中正區羅斯福路二段9號7樓 永然法律基金會 收」即可。索取1本回郵11元，索取2本回郵16元，索取3本以上請參考永然文化網站！

▼李永然律師著作《透過修行避免法律糾紛手冊》，歡迎回郵索書。（圖／永然文化出版提供）

