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被鄰居嫌太吵對方還拿刀下樓理論　莽男反而殺死她！判刑定讞

▲▼命案,殺人,謀殺,刀,示意圖。（圖／視覺中國）

▲男子持刀殺害理論的女鄰居。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市龜山區某大樓內樓上樓下兩戶人家經常因為噪音問題爭執，去年10月間，樓上女住戶又嫌樓下太吵，持刀下樓理論，結果樓下的洪姓男子也持水果刀反擊，殺死樓上女鄰居。一二審均將洪男判刑12年8月，案經上訴，最高法院27日將洪男判刑定讞。

判決指出，住在該大樓7樓的陳姓女子，與6樓的洪姓男子不睦，經常為了噪音問題起爭執。案發於去年10月中，下午1時46分左右，陳姓女子又嫌樓下噪音太大，持菜刀按電梯下樓，找洪男理論。洪男當時喝了酒，應門時看到陳女怒氣沖沖、手上持刀，立即做出反擊，結果沒想到竟一刀刺入陳女背部；刀刃還未拔出，就推倒陳女，跨坐在她身上壓制。陳女的兒子聽聞吵鬧聲後下樓，發現母親倒臥在血泊中，趕緊上前；洪男這時也趕快溜回屋內，主動打電話報警。

警消獲報後，立即派遣消防人員前往現場，抵達現場時發現陳女倒臥電梯口處，左臂有傷口，已經失去生命跡象，而經緊急搶救之後，因左側胸廓，造成左肺上、下肺葉刺創、左肺塌陷、血胸，送醫1個半小時就宣告不治。警方帶回行兇的洪姓男子偵訊。

洪男應訊時否認具有殺人故意，他供稱，當天已經喝酒，聽到門鈴響起應門，就看到陳女持刀站在門口。他先丟一張木椅出去後關門，但越想越氣不過，就拿出將近30公分長的水果刀，出門與陳女理論，最後才失去控制殺害對方。洪男認為自己是基於義憤而還手，而且他犯案後立刻打電話報警自首。不過檢方認定他具有殺人犯意，依照「殺人罪」提起公訴。

一審法院認定洪男成立「殺人罪」，判刑12年8月。檢方認為一審判決太輕、洪男認為一審判太重，雙雙上訴二審，高等法院審理後也認定洪男成立「殺人罪」，考量他與死者並無宿怨，僅因噪音問題而發生爭執，又不滿死者持菜刀前來理論，就情緒失控、殺害對方，造成家屬永難弭平之傷痛之嚴重結果，並破壞社會公共安全與秩序；另外洪男因財力不佳，沒有賠償對方達成和解。高院因此認定一審判決並無違誤，駁回上訴。全案再上訴，最高法院27日也駁回上訴，全案定讞。

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