國民法官將上路　司法院：民眾越深入參與，越提高司法信賴

▲司法院公布最新國民法官民調，由發言人張永宏（左）與刑事廳長李釱任（右）共同說明。（圖／司法院提供）

記者吳銘峯／台北報導

國民法官即將上路，司法院27日公布國民法官制度民調，其中有超過8成的民眾知道國民法官制度，也認為這個制度可以讓司法更好。另外司法院也調查參加模擬法庭的民眾，也得出正面的調查結果。司法院刑事廳長李釱任更認為，「使民眾深入參與，對提高司法信賴有正面效益」。

司法院27日公布的民調中，共有81.3％的受訪民眾知道國民法官制度，83.0％的受訪民眾認同國民法官制度可以讓司法更好。相較於2年前（2020年12月）的民調結果，認知度上升25.3％，進步幅度達45.2％；另有83.0％的受訪民眾認同國民法官制度可以讓司法更好，相較於2年前的民調結果，認同度上升19％，進步幅度也達29.7％。司法院認為這是深化宣導溝通工作的結果，能讓更多民眾認同國民法官制度，進而願意擔任國民法官，並做好國民法官的工作。

另外司法院刑事廳也彙整統計民眾參與模擬法庭實際經驗、感想與評價，調查對象包含到場參與民眾人數共1,438人，其中獲選任為國民法官、備位國民法官共418人，到場參與選任而未獲選任的民眾則有1,020人。在這些人中，全程參與的國民法官、備位國民法官在實際體驗後，表達強烈參與意願者提高至7成5以上。另外參與前民眾表達其對司法審判「非常信賴」僅21.76％，而全程參與審判後的國民法官、備位國民法官，表示對司法審判「非常信賴」則提升至58.56％。

對於以上調查結果，刑事廳長李釱任認為，民眾參與程度越深入，給予整體正面評價越高；且民眾越了解國民法官制度內涵，對於司法審判的信賴度也更高。

▼司法院刑事廳長李釱任。（圖／記者吳銘峯攝）