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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

李永然律師帶學子認識法律　永然高中法律生活營1／3報名

▲▼「永然第26期高中法律生活營」將於民國112年2月6日至9日在成功高中舉行，並於民國112年1月3日中午12時開放網路報名。（圖／永然法律基金會提供）

▲國內知名律師李永然自幼苦讀出身，他深知透過教育可以翻轉人生，於是在民國100年成立「永然法律基金會」，藉此回饋社會。（圖／永然法律基金會提供）

執業40多年的國內知名律師李永然，自幼苦讀出身，他深知透過教育可以翻轉人生，於是在民國100年成立了「永然法律基金會」，藉此回饋社會、推廣公益。其中，李永然律師最重視的項目，就是於每年寒暑假舉辦的「永然高中法律生活營」，每期營隊均會邀請優秀的法律專業人士，包括：法官、檢察官、律師及學者等，為高中學子們授課，透過課程的安排及司法機關的參訪，讓同學們對於法律有更深入的了解，並希望透過營隊活動能檢視自己的興趣與性向，決定是否選擇法律專業科系為將來大學就學的目標。

「永然高中法律生活營」自民國100年舉辦至今，已超過10年，有超過1,500位同學參與，其中許多同學已進入大學法律相關科系及研究所就讀，甚至有在畢業後通過司法考試，成為司法官、律師或從事法律相關業務者。十多年的營隊經驗，為「永然高中法律生活營」樹立了良好的口碑，成為師生和家長爭相報名的寒暑假秒殺營隊。

這幾年因受到疫情影響，許多營隊活動都面臨取消或改為線上方式進行，如今政府對於疫情管制大為放鬆，大家的生活也逐漸恢復正常，因此今年暑假「永然第25期高中法律生活營」即以實體活動方式進行，而明年寒假舉辦的「永然第26期高中法律生活營」也將在完善的防疫措施下，繼續舉辦實體營隊，希望保障同學們學習的權利，也能顧及大家的身體健康，並提高學習成效。

此外，寒暑假參加營隊活動已成為高中學子豐富自己多元探索的必經歷程，然而動輒數千元台幣的營隊報名費用，對於多數家庭而言也是一筆不小的支出，尤其疫情之下，許多家庭的收入也受到影響，加上萬物齊漲，更增加了大家的經濟壓力，李永然律師特別體恤家長的辛苦，找了許多志同道合的朋友一同出錢、出力來舉辦營隊，希望讓所有的同學能在沒有經濟負擔的情況下，開心的參加活動。

「永然第26期高中法律生活營」將於民國112年2月6日至9日在成功高中舉行，並於民國112年1月3日中午12時開放網路報名，歡迎對法律有興趣的高中在校同學踴躍報名參加，一起來認識法律，體驗法律，發掘其中的趣味，以藉此拓展生活視野、尋找未來人生規劃方向。相關活動訊息及報名資訊參見臉書粉絲專頁「永然法律生活營」或永然法律基金會活動網頁

▼「永然第26期高中法律生活營」將於民國112年2月6日至9日在成功高中舉行，並於民國112年1月3日中午12時開放網路報名。（圖／永然法律基金會提供）

▲▼「永然第26期高中法律生活營」將於民國112年2月6日至9日在成功高中舉行，並於民國112年1月3日中午12時開放網路報名。（圖／永然法律基金會提供）

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