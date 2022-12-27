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高雄國際航空站中級救護技術員12／27結訓　提升消防救護能量

▲高雄國際航空站消防隊中級緊急救護技術員培訓課程27日結訓 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲高雄國際航空站消防隊中級緊急救護技術員培訓27日舉行結訓。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為提升高雄國際航空站救護能量，委由全台唯一設置「到院前救護中心」專責辦理緊急救護訓練且獲頒國家品質標章認證的東港安泰醫院（重度級急救責任醫院）主辦，結合大仁科技大學消防安全學士學位學程、高雄市立小港醫院共同辦理為期36天共計280小時訓練的中級緊急救護技術員培訓課程，於今(27)日舉行結訓典禮。

▲高雄國際航空站消防隊中級緊急救護技術員培訓課程27日結訓 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲高雄國際航空站消防隊中級緊急救護技術員培訓課程27日結訓 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

台灣於10月13日邊境解封之後，出國旅遊人潮爆增，各國紛紛於疫情趨緩後逐步放寬管制措施，邊境管制放寬後，旅客需求增加，因應高雄國際航空站隨時可能發生的緊急救護需求，航空站主任傅耀南超前部署，指示常年駐守高雄國際航空站消防隊隊長規劃中級緊急救護技術員培訓課程，委由東港家泰醫院主辦，結合大仁科技大學消防安全學士學位學程、高雄市立小港醫院共同辦理這項訓練。

▲高雄國際航空站消防隊中級緊急救護技術員培訓課程27日結訓 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲高雄國際航空站消防隊中級緊急救護技術員培訓課程27日結訓 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

參加今天結訓典禮，有高雄國際航空站傅耀南主任、孫翼中副主任、航務組李聰文組長、消防隊李建榮隊長，東港安泰醫院蘇清泉榮譽院長、急診醫學科盧毓宏主任、管理部胡志偉組長，大仁科技大學消防安全學士學位學程葉琮勤副主任，高雄市立小港醫院黃鵬如副院長、急診科護理長楊純怡，屏東榮民總醫院急重症醫學部周上琳醫師等人。
航空站傅主任會中感謝合作辦理單位大力協助辦理訓練，並超前部署成為全台航空站首例聘請醫療指導醫師，聘請東港安泰醫院急診醫學科盧毓宏主任、高雄市立小港醫院急診醫學科劉耀華主任擔任高雄國際航空站緊急醫療指導醫師，提升機場消防隊員的到院前緊急救護技能，強化法定及新興傳染病預防與控制。

東港安泰醫院蘇清泉榮譽院長表示，中級救護技術員訓練課程除包含醫院急診室及消防隊實習，課程也包含空中救護及大量傷患與檢傷分類，法定及新興傳染病的通報、預防與控制，學員在歷經嚴格學習並通過各項考驗才取得以上證書，高雄國際航空站經過二梯次培訓已完成中級救護技術員佔消防隊40％比例，非常難能可貴，更能確保旅客安全。

高雄國際航空站為南台灣國門，結合產官學界提升高雄國際機場救護能量，結訓成果辦理救護綜合情境演練，場面逼真，期為旅客提供更優質服務，提升第一線專業人員本職學能，因應未來報復性旅遊做好萬全準備。

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