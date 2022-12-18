國際扶輪3510地區　贈屏東縣消防局250具簡易型滅火器

▲國際扶輪3510地區屏東第二分區捐贈消防局第3消防大隊簡易式水基型滅火器。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

國際扶輪3510地區屏東第二分區於16日上午於東港消防分隊車庫舉行簡易式水基型滅火器捐贈典禮，由東港扶輪社林三期社長代表致贈給屏東縣政府消防局第三大隊，場面熱絡。

東港扶輪社林三期社長瞭解消防同仁救災辛勞，深覺消防救災裝備器材的重要性，經由副社長吳政燕與義消總隊劉春福副總幹事從旁協助促成這次的捐贈活動。

國際扶輪3510地區屏東第二分區各社願意將平時關懷社會大眾的心意化為具體行動，共同捐贈屏東縣政府消防局第三大隊簡易式水基型滅火器250具，這次所捐贈的簡易式水基型滅火器將分配給第三大隊所屬各分隊及婦女防火宣導隊使用，未來將從事初期救災與防火宣導之用途。

該型滅火器與傳統型式的乾粉滅火器(即現在常見的滅火器)非常地不同，無論從它的外觀、性能、重量與使用方式均有很大的不同，這種簡易式水基型滅火器具有重量輕、攜帶方便、滅火效能值高之優點，也是一種較創新的滅火器，藉由這次的捐贈活動，讓第三大隊所屬各單位均具有該新型式的滅火器，未來再從事防火宣導活動時，有多一種產品可供選擇，而該型滅火器適用於一般家庭住宅與汽車上的使用，惟這類的產品社會大眾並不熟悉與瞭解，此次的捐贈活動正好可做為未來推廣與宣導之用

消防局第三大隊許朝陽大隊長表示，非常感謝東港扶輪社林三期社長暨國際扶輪3510地區屏東第二分區各社共同捐贈簡易式水基型滅火器給本局，未來對消防同仁從事火災初期滅火與防火宣導活動具有很大的幫助，除了感謝其善心義舉，讓社會充滿溫暖與向上的正能量，也要要求本局同仁要愛物惜物，並將這批滅火器發揮其最大效益。