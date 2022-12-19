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屏東男匯款香港付裝潢費！警看破詐騙手法　聯手兒子成功攔阻

▲東港警分局新園分駐所員警聯手郵局人員等阻止李男被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局新園分駐所員警聯手郵局人員等阻止李男被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉李姓鄉民以裝璜為由，欲匯款9萬8000元到香港地區，匯入帳戶是台灣某間銀行，行員發現有異，連絡警方協助，研判詐騙，他仍不聽勸阻，警方找來他兒子表示家中無需支付費用，最後聯手勸阻他被騙。

▲東港警分局新園分駐所員警聯手郵局人員等阻止李男被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

日前屏東縣政府警察局東港分局新園分駐所接獲轄內金融機構來電表示，民眾疑似遭詐騙欲匯款新臺幣9萬8000元，需警方協助攔阻詐騙。

新園分駐所線上巡邏員警獲報立即前往處理，得知李男前往新園郵局欲匯款9萬8000元至指定帳戶，因匯款金額龐大，行員細心詢問匯款細節，李民稱係裝潢房屋所需費用匯款至香港地區，但匯款對象為臺灣某間銀行帳戶，行員懷疑他被騙，連絡警方協助。

警方了解後，李男仍堅稱係工程款，警方一聽直覺就是詐騙，但李男聽不下去，警方連絡他的兒子到場溝通，經李民兒子表示，家中目前並無工程需支付，亦不可能請香港地區人士裝潢，警方遂與行員三方合力說服李民，並進行案例宣導，並說明此為常見詐騙手法，他才驚覺可能遭詐騙，放棄匯款念頭，並表示十分感謝警方及行員協助。

東港分局呼籲，近來有常有詐騙集團指示民眾提匯款鉅額，為規避行員或警方關懷提問，而指導民眾匯款用途要說是裝潢、工程款等，若有類此情形即為詐騙徵候，可撥打165反詐騙諮詢專線進線諮詢，亦可透過本分局臉書粉絲專頁等管道，提供民眾了解最新詐騙手法訊息，全民一同加入打擊詐騙行列。

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