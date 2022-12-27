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元旦連假宜花東訂房近7成！最塞時段曝　「國5南下恐塞15小時」　

▲國5北上路段，今（14日）上午2起車禍，一度回堵4公里。（示意圖／記者游芳男攝）

▲元旦連假國5將出現大量旅遊車潮。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

元旦3天連假將至，國旅大爆發，宜花東訂房率近7成，高公局預估國5將湧現大量旅遊車潮，其中元旦前一天(12/30)上午9時起就會有南下車潮，恐持續到午夜24時才紓解，國5南下路段可能連塞15小時。

根據觀光局公布資料，元旦連假期間宜花東地區平均訂房率近7成，訂房相當熱絡，高公局表示，國5尖峰時段將湧現旅遊車潮，根據歷次元旦連假交通特性，透過大數據分析，預測元旦連假前一日及3天連假重點壅塞路段及時段，彙整每日國道壅塞路段分區預測圖供用路人參考。

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根據高公局預測，國5南向南港系統至頭城路段，元旦連假前一日(12/30)上午9時起即開始有車多壅塞情形，恐持續至深夜24時；另自連假首日(12/31)凌晨5時起將出現車多至16時始紓解。

高公局呼籲民眾可搭乘公共運輸前往，自行開車民眾可上高公局每日國道路況預報資訊，避開國道壅塞路段及時段，並建議往國5南向用路人，於連假首日5時前或17時後出發，若仍必需在上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於8時過後再出發。

▲▼112年元旦連假匝道封閉措施懶人包。（圖／高公局）

▲112年元旦連假匝道封閉措施懶人包。（圖／高公局）

因應連假尖峰時段可能湧現大量車潮，高公局規劃於國1平鎮系統、埔鹽系統、虎尾、國3西濱及國5石碇、坪林入口匝道採時段性分日分向封閉措施，民眾需加留意改道。

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