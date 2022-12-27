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【廣編】2022富邦長春公開賽12／28～12／30台灣高爾夫俱樂部點燃戰火

▲▼富邦長春公開賽,富邦金控,高爾夫球。（圖／富邦金控提供）

▲富邦長春公開賽於本月28日至30日在百年球場台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場）點燃戰火。

圖、文／富邦金控提供

台灣歷史最悠久的長春高球賽富邦長春公開賽，去年底因為新冠疫情嚴峻被迫停辦一年，今年疫情終於撥雲見日，富邦長春公開賽也將於本月28日至30日在百年球場台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場）重新點燃戰火。今年比賽將由98位長春組與超級長春組選手以及6位業餘選手參賽，角逐350萬元總獎金（一般長春300萬元；超級長春50萬元）。上屆比賽延長驟死賽靠再見博蒂氣走陳志忠的老淡水名將呂文德，今年也將尋求二連霸，同時也是個人第四座富邦長春公開賽冠軍。

富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦集團支持長春公開賽迄今已有20年。在多年努力下，富邦長春公開賽已成為亞洲年度高球盛事，有助於台灣高球與國際接軌，富邦也致力發揮企業影響力，帶動社會共同奔向綠色永續目標。

「2022富邦長春公開賽」12/27將由職業業餘配對賽暖身，長春組將於12/28～12/30一連三天進行54洞比桿賽，由78名選手與6名業餘選手競逐晉級後兩輪的50個名額；超級長春組則在12/29-12/30由20名65歲以上的老將展開為期兩天的36洞比桿賽。整場賽事獎金高達350萬元，是台灣年度最高獎金的長春高球賽事。現場不收門票，歡迎球迷踴躍前往老淡水現場為參賽選手加油打氣。

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