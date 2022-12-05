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ETtoday首辦高爾夫球邀請賽　愛心企業響應揮桿送暖到部落

2022ETtoday高爾夫球邀請賽﹒慈善送愛（圖／ETtoday）

▲《ETtoday新聞雲》首次舉辦高爾夫球邀請賽，與各大企業歲末送暖公益揮桿。（圖／ETtoday，下同）

生活中心／台北報導

在國門解封、各項防疫新制鬆綁之際，全台民眾準備迎接正常生活、計劃出遊時，仍有許多偏遠部落的學童，因為家庭與經濟弱勢，連正常的早餐、學習、成長生活還無法脱離困境，為了讓偏鄉孩童有翻轉機會，成立20餘年的東森社會福利慈善基金會，長期送愛關懷部落運動員及偏鄉學童，連續十餘年實施「愛的早餐」計畫，並捐助車輛接送學童上下學，同時發起集團員工認養山興部落，每年年底，基金會更為部落學童準備保暖衣物、聖誕禮物與童書，希望給孩子們一個溫暖豐盛的冬天。

今年的慈善送愛特別加溫，東森集團旗下《ETtoday新聞雲》主辦的「2022 ETtoday高爾夫球邀請賽﹒慈善送愛」，將於12月14日(三)在國華高爾夫球俱樂部舉行，這場業餘高爾夫球賽事將結合慈善公益，共同為偏鄉的寒冬送暖加把勁，參與的企業主將捐款給「東森慈善基金會－送愛到部落」，為部落孩童點亮未來與希望，活動除了邀請愛心企業的球友參與，也力邀藝人安苡愛與球星胡金龍擔任關主，與球友切磋球技。

曾經有過奧運夢的安苡愛，學生時期一直是田徑校隊、全中運的常勝軍，有飛毛腿之名的她對高爾夫球略有研究，內外實力兼具不可小覷，對此次活動及慈善公益相當支持。

2022ETtoday高爾夫球邀請賽﹒慈善送愛（圖／ETtoday）

▲安苡愛熱愛運動，頗具門檻的高爾夫球也難不倒她。

另有「被棒球耽誤的高球選手」之稱的胡金龍，平時熱心公益的他也將和球友們切磋球技，令球友們相當期待！

2022ETtoday高爾夫球邀請賽﹒慈善送愛（圖／ETtoday）

▲胡金龍的高球實力有目共睹，堪稱職業等級。

賽事除了提供價值將近250萬台幣的豐厚獎項，還有許多技術獎項，眾所矚目的一桿進洞大獎，由九和汽車贊助LAND ROVER Discovery Sport，是許多車友喜愛的發燒款，其他獎項與參加禮也由三星、森美妍、九和汽車、寶礦力等企業熱情贊助提供。

2022ETtoday高爾夫球邀請賽﹒慈善送愛（圖／ETtoday）

▲一桿進洞大獎為LAND ROVER Discovery Sport，堪稱夢幻車款。

當天賽事結束後舉行頒獎晚宴，兩位名人關主也將參與，安苡愛在現場擔任親善大使，胡金龍更加碼捐出個人生涯征戰品進行慈善義賣，所獲善款同樣會捐出給「東森慈善基金會－送愛到部落」專案，藉此拋磚引玉呼籲大眾一起做公益，讓偏鄉孩童不受環境設限，獲得更多資源安心學習、快樂成長，感受社會各界的愛與關懷。

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