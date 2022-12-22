偏鄉送溫情！君綺醫美響應ETtoday高爾夫慈善球賽

▲君綺醫美集團邁入下個20週年之際，希望能夠透過每個人微小的努力為愛地球盡一份心力，同時也象徵集團將在社會的每個角落持續輸出愛與關懷，以表不忘回饋社會的初心。

圖、文／君綺醫美提供

台灣醫美龍頭「君綺醫美」連續六年蟬連各大醫美原廠正貨冠軍而被稱為「暖心醫美」，每年更在投入各項公益活動不遺餘力，14日上午響應東森集團號召，於國華高爾夫球俱樂部展開慈善球賽，緊接著出席晚宴義賣活動，共募得超過92萬元所得，全數捐給東森慈善基金會，幫助偏鄉及弱勢團體，為社會帶來更多的溫暖。

本次舉辦「2022 ETtoday高爾夫球邀請賽﹒慈善送愛」公益活動，於年底準備保暖的衣物、聖誕禮物與童書送愛到偏鄉，讓孩子們有個溫暖的冬天。

在今年邁入第20個年頭，過去每年都固定會投入公益活動的君綺醫美，從支援前線醫護人員，到關懷罕病及弱勢族群皆親力親為，並持續推進以全人關懷為出發，提供生命救援、生命關懷與生命發展的三級自殺防治工作。今年年初還攜手陳美鳳，共同以「暖心醫美 美麗無距」的口號前進創世基金會。回饋社會始終不遺餘力的君綺醫美，近年來也著重心力在大自然與環保議題，從淨灘到濕地保育，都是希望拋磚引玉喚起社會大眾重視環境保育。

君綺總經理表示：「君綺醫美能邁入20年真的很不簡單，一路走來我們感謝每一個人的支持，有大家才有今天的君綺，所以我們堅持每年都要投入公益回饋社會，希望藉由這樣的良善循環，讓君綺醫美越來越好！」