　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

偏鄉送溫情！君綺醫美響應ETtoday高爾夫慈善球賽

▲君綺醫美集團邁入下個20週年之際，希望能夠透過每個人微小的努力為愛地球盡一份心力，同時也象徵集團將在社會的每個角落持續輸出愛與關懷，以表不忘回饋社會的初心。

▲君綺醫美集團邁入下個20週年之際，希望能夠透過每個人微小的努力為愛地球盡一份心力，同時也象徵集團將在社會的每個角落持續輸出愛與關懷，以表不忘回饋社會的初心。

圖、文／君綺醫美提供

台灣醫美龍頭「君綺醫美」連續六年蟬連各大醫美原廠正貨冠軍而被稱為「暖心醫美」，每年更在投入各項公益活動不遺餘力，14日上午響應東森集團號召，於國華高爾夫球俱樂部展開慈善球賽，緊接著出席晚宴義賣活動，共募得超過92萬元所得，全數捐給東森慈善基金會，幫助偏鄉及弱勢團體，為社會帶來更多的溫暖。

本次舉辦「2022 ETtoday高爾夫球邀請賽﹒慈善送愛」公益活動，於年底準備保暖的衣物、聖誕禮物與童書送愛到偏鄉，讓孩子們有個溫暖的冬天。

在今年邁入第20個年頭，過去每年都固定會投入公益活動的君綺醫美，從支援前線醫護人員，到關懷罕病及弱勢族群皆親力親為，並持續推進以全人關懷為出發，提供生命救援、生命關懷與生命發展的三級自殺防治工作。今年年初還攜手陳美鳳，共同以「暖心醫美 美麗無距」的口號前進創世基金會。回饋社會始終不遺餘力的君綺醫美，近年來也著重心力在大自然與環保議題，從淨灘到濕地保育，都是希望拋磚引玉喚起社會大眾重視環境保育。

君綺總經理表示：「君綺醫美能邁入20年真的很不簡單，一路走來我們感謝每一個人的支持，有大家才有今天的君綺，所以我們堅持每年都要投入公益回饋社會，希望藉由這樣的良善循環，讓君綺醫美越來越好！」

ET快訊
這間麥當勞會怕冷？　整棟「穿毛衣」畫面曝光
租屋網少看1資訊　掉陷阱「多付1個月房租」！
黃安確診「出現奇怪1症狀」：好詭異
世足運彩大賣百億　阿根廷、法國冠軍賽卻賠4億
快訊／Steaker涉吸金數億　創辦人被裁定羈押禁見
快訊／「新竹吐血亡媽留獨子」逆轉！　清寒證明真相超意外
快訊／嘉義驚悚命案！男子頭部中槍陳屍車內
PLG球星出車禍！遭小黃乘客開門「擊落畫面曝」

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

偏鄉送溫情！君綺醫美響應ETtoday高爾夫慈善球賽

感念「東森爸爸」關愛偏鄉　一封「愛的早餐」家長信讀完心超暖

清出超過60大袋垃圾！一家五口與蟑鼠同住　他們送暖度寒冬

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

600萬球迷擠爆巴士難行進　梅西和隊友改直升機遊行！

前方車禍被堵疑來不及煞車　駕駛急切2車道逃過一劫！

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

睽違10年最帥的貓再度現身 跨年最強檔！鞋貓劍客2再造史詩冒險

偏鄉送溫情！君綺醫美響應ETtoday高爾夫慈善球賽

感念「東森爸爸」關愛偏鄉　一封「愛的早餐」家長信讀完心超暖

清出超過60大袋垃圾！一家五口與蟑鼠同住　他們送暖度寒冬

冬至吃湯圓！　蔡昌憲曝抗寒冬秘訣：在家抱兒子

平常心面對戰力外　林威志先把球速找回來

耶誕節前送大禮　蔡明堂捐贈興穀國小交通車

陸疫情大量傳播中！張上淳曝最大憂心「出現新變種」　台灣要做1件事

他開刀後返家「膿液狂流」！　醫不解一問：1觀念害的

先探／謝金河：企業寒冬大作戰

郁方甜蜜告白「老公只說謝謝」　他認變了…下秒反轉被讚：好會說

長榮董事會通過4項資產交易案　農曆年前看到航線運價回升

增資87億還不夠！三商壽還要增第三次　預估25億

白家綺難過「小甜甜被換角」　當四寶媽崩潰「跟老公流淚禱告」

駕駛車內點菸引爆炸！ 開一半車頂被炸飛高空

公益熱門新聞

醫美集團愛爾麗捐贈子宮頸抹片巡迴車

一封「愛的早餐」家長信超暖心

君綺醫美　響應東森慈善球賽

清出超過60大袋垃圾！一家五口與蟑鼠同住　他們送暖度寒冬

善心企業金高、君綺醫美、永慶房屋力挺公益

喜歡直接拿「白象獻曝」免費市集

ETtoday高球賽晚宴義賣送愛溫暖部落

歲末最暖ETtoday高球賽開打！

ETtoday主播號召挽袖捐血解血荒

東森爸爸化身聖誕老公公送愛心

愛的早餐偏鄉童上大學前夕感謝東森

王令麟力挺更生人獄後重生

佳格食品「愛樂活公益行動」陪伴長者健康樂活

王令麟勉更生人在東森安心就業

更多熱門

相關新聞

女密醫藏豪宅除刺青　正妹手臂如火燒留疤

女密醫藏豪宅除刺青　正妹手臂如火燒留疤

31歲鄭姓女子沒醫師資格，卻於新北淡水住家以雷射機器替王姓男客人、彭姓女客人除刺青，豈料她因雷射強度及時間控制不當，導致彭女右上臂及右前臂受有2度至深2度燙傷，長相亮麗彭女憤而報警提告。偵查時，鄭女稱「儀器是美白非雷射」士林地檢署偵結，依違反醫師法、過失傷害罪建請法院從一重論處。

割痔瘡休克死　美女醫挨告3度不起訴

割痔瘡休克死　美女醫挨告3度不起訴

搶救生命！台東「行動急診室」連4年獲獎

搶救生命！台東「行動急診室」連4年獲獎

國際扶輪總社　響應賦權女孩計畫

國際扶輪總社　響應賦權女孩計畫

實踐愛的力量　環球科大時尚造型設計系偏鄉送愛

實踐愛的力量　環球科大時尚造型設計系偏鄉送愛

關鍵字：

君綺醫美高爾夫球醫美偏鄉慈善球賽東絲集團ETtoday

讀者迴響

熱門新聞

新竹單親媽吐血身亡！11歲兒哭喊：媽媽起來

野生「台灣超大咖天后」紐約0偽裝看球賽！

Toyz丁特開撕嗆「垃圾被詐剛好」

美光宣布裁員近5000人　2023年獎金喊停

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

浩角翔起鹿港出外景「惹火店家」！

穿「阿嬤戰袍」赴約　曖昧男傻了！她哭：很想死

冬至6生肖運勢擋不住　財運爆棚一路旺到明年

台南Josh離婚7月「突PO下跪求婚照」！

台灣哪縣市「還沒去過？」　PTT點名了！

即／台64線車禍！板橋塞爆成大型停車場

館長攤證據控史丹利沒盡代言義務

LINE HUB預計明年2月停止服務　由LINE TODAY首頁取代

中天美女主播被問「多久趴趴一次」

快訊／冬至晨6.7℃升級寒流　急凍4天5度↓

更多

最夯影音

更多
好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下
羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面