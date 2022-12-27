讓當兵不再浪費時間　蔡英文：訓練內容有「質與量」的強化

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文27日下午親自主持「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」，拍板義務役役期延長到1年，月薪納入保險、伙食津貼等一口氣調漲到2萬6307元。有感於過去國人對於當兵的感受多是「浪費時間」，蔡英文也指示國安會與國防部，針對義務役恢復1年的方案進行調整，強化訓練內容。

▲總統蔡英文於府內召開「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）



蔡英文說，有很多國人對過去當兵的經驗感受是浪費時間，有人會質疑，4個月都訓練不好了，為什麼要變1年？也有人會擔心，這1年會不會變成「過去的那1年」，充斥老舊的訓練方式，「對此，我要求國安會與國防部，針對這次義務役恢復1年的方案進行調整」。

蔡英文提到，首先要強化訓練，未來義務訓練會參考先進國家訓練方式，同時增加武器的操作訓練、增加實戰訓練、聯合演訓。將擴充訓練量能，都有質、量的強化與提升。

蔡英文說，國防部提出的說明意見中，已經把入伍到退伍不同階段的項目列出，傳統的刺槍術將調整為近戰格鬥訓練，2個月的實彈訓練將增加到160發，全役期不低於800發。

另外，4個月期的軍事訓練役，也會自2023年開始逐漸增加訓練強度，2024年4個月的軍事訓練役，一樣進行8周入伍訓。

▼國防部公布113年入伍訓練跟部隊訓練的課程變革。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲總統蔡英文拍板義務役的役期延長到1年。（圖／記者李毓康攝）