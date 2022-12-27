獨／軍火商「哈姆」辭世！上億超跑送行　Mitsuoka Type 5當靈車

記者許權毅、白珈陽／台中報導

台中知名道上人士「哈姆」林修進在12月上旬因病離世，今（27）日在台中殯儀館舉行告別式，有千名以上林修進的友人、後輩到場弔唁，會場旁也停滿高級豪車，有千萬藍寶堅尼、麥拉倫、保時捷等跑車，還有保時捷豪華休旅、賓士等24輛轎車替林送行，林修進的靈車則是日本光岡Mitsuoka Type 5，要價500萬以上，現場相當氣派莊嚴。

▲中台灣最大軍火商「哈姆」林修進12月離世，家屬今日舉行告別式，現場有24台豪車替林送行。（圖／記者許權毅攝）



林修進因病離世，享年57歲，過往曾被稱為「中台灣最大軍火商」，更因曾提供槍枝給十大槍擊要犯之首「鬼見愁林來福」而聲名大噪，個性豪邁海派的林修進綽號「哈姆」，過往因走私槍枝入獄，10多年前因肝癌保外就醫直到離世。

▲▼現場有藍寶堅尼、麥拉倫、保時捷等豪車，總價應上億元。（圖／記者許權毅攝）



林修進在12月11日離世，今（27）日家屬舉行告別式，公祭在10點半舉行，林修進的告別式會場門樓以全白底、書法字樣寫下「緬懷林修進（哈姆）先生追思會」，會場內有林修進生前與親友合照，會場外有12座米塔，由林修進的友人敬輓。約10時，就有約千名親友晚輩到場等候，直到10時30分公祭典禮開始，陸續進場致哀，可看出林修進交友廣闊。

▲林修進綽號哈姆，曾供槍枝給十大槍擊要犯之首鬼見愁林來福。（圖／記者白珈陽攝）



中午12時，由跑車、鍾馗、大旗以及祥龍瑞獅陪伴下起靈，送行隊伍從台中殯儀館排到崇德路與健行路口，約300公尺。佛祖車後頭就是一台千萬粉色藍寶堅尼帶頭，麥拉倫、保時捷以及BMW4輛跑車帶頭，後方還有約20輛保時捷豪華休旅、賓士轎車等，現場車輛總價破億。

▲林修進的靈車是日本光岡Mitsuoka Type 5，要價500萬以上。（圖／記者許權毅攝）



▲▼送行隊伍長達300多公尺，現場至少有千人到場替林修進送行。（圖／記者許權毅攝，下同）

