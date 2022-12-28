台中公車連出3包…評鑑還甲等！議員：補助30億連基本安全都沒有

▲台中豐原客運昨深夜撞上過馬路的一家三口，釀成母子雙亡慘劇。（圖／記者游瓊華翻攝）

文／中央社

（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中市1個月內連出3起公車事件，這3家客運業者均獲市府評鑑甲等，台中市議員周永鴻今天質疑，市府每年編列近新台幣30億元補助公車業者，基本安全卻無法達成，應正視評鑑制度。

台中市公車問題連環爆，12月7日，有印度籍男子搭乘中鹿客運，因在車上講電話卻遭司機以「中英台」三聲道怒罵，咆哮要求下車，22日，台中客運有駕駛辱罵行動不便的長者，車上香港籍乘客為長者打抱不平，竟遭駕駛趕下車後毆打。

27日深夜，一輛豐原客運行經台中市北區學士路、英才路口，駕駛左轉時撞上推嬰兒車要過馬路的一家3口，造成30歲李姓妻子、1歲兒子當場無生命跡象，送醫搶救無效，倖存的伊拉克籍32歲季姓丈夫悲痛欲絕。

▲港籍乘客替長者抱不平，竟遭台中客運司機追打。（圖／記者白珈陽翻攝）

民進黨籍台中市議員周永鴻發布新聞稿指出，台中市公車狀況多，除常脫班、誤點，近日還怒罵、毆打乘客，甚至撞死了過馬路的行人。市府自108年起，每年補助公車業者近30億元，截至今年累計超過百億，但公車業者卻連最基本的安全都無法達成。

周永鴻表示，交通局19日才發布今年公車營運與服務評鑑結果，17家業者中有11家獲得甲等，班次嚴重誤點、趕乘客下車的中鹿客運、毆打乘客的台中客運和撞死路人的豐原客運都名列甲等。

周永鴻要求市府深切檢討現行公車評鑑制度，除對業者扣點、罰款和調整競標路權順位外，對表現惡劣且未明顯改善的業者應該考慮不予續營，甚至取消熱門路線經營權作為警惕，也應增加檢視業者改善成效的頻率，緊盯業者的改善狀況。

對此，台中市交通局透過文字稿表示，持續督促客運業者落實行車安全，除要求客運業者落實行車安全教育訓練外，今年起也將評鑑指標行車安全的配分提高，透過提高公車評鑑行車安全占總分的比例，以及持續辦理行車安全教育訓練，雙管齊下督促業者重視改善行車安全。

另針對交通部提及客運公司需要求駕駛「行經路口慢看停」，此標準列入年度補助計畫評鑑內，將配合辦理，並持續滾動式檢討公車評鑑指標的項目及配分。