台南再傳3廟天公爐被埋生雞頭　「惡搞男身分曝光」警全力追緝

記者林悅／台南報導

台南市26日凌晨，計有3間宮廟遭1名長髮、深著黑衣，黑褲之不明男子，在天公爐插入雞頭後離去，案經相關宮廟人員發現後向市警二分局報案，警方查出涉嫌11月底在西羅殿天公爐埋生雞腿的呂姓男子涉有重嫌，已積極傳喚他到案說明，以釐清案情及犯案動機中。

▲台南中西區八吉境總趕宮、水流城隍廟、五瘟宮等3間宮廟26日被人發現天公爐遭人插生雞頭，警方鎖定先前在西羅殿埋生雞腿的呂姓男子，正傳喚到案說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警二分局指出，該名男子26日凌晨1時30分許先前往五瘟宮，而後到一旁總趕宮之天公爐埋生雞頭，而後再前往水流城隍祠埋生雞頭，其中水流城隍祠沒有監視器，警方接獲3家宮廟人員報案，並完成受理程序，涉案人涉犯刑法246條之褻瀆祀典罪嫌，警方已掌握特定對象積極傳喚到案說明中。二分局也提醒轉知各廟宇相關狀況，如有發現可疑人等可立即向警察機關報案，警方將立即到場瞭解處理。

據了解，11月27日台中30歲呂姓男子涉嫌前往台南市中西區西羅殿天公爐埋生雞腿，之後也陸續傳出南投中寮鄉石龍宮、台中媽祖廟等宮廟也受害，外界議論紛紛，民俗專家廖大乙則指出此行為是為下降頭，懷疑是作案人因忌妒大廟香火才犯案，對神明大不敬。

西羅殿案，台南市警二分局調閱監視器，鎖定呂男涉嫌重大，前往台中將他傳喚到案。呂男到案後坦承犯行，辯稱是為了還願才埋生雞腿，但他一度將生雞腿說成生雞頭，呂男應訊時言詞反覆，警方懷疑呂男有情緒障礙等問題，全案偵訊後警方依褻瀆祀典罪嫌送辦。

▲台南市第二分局副分局長李忠憲表示，警方已受理全力偵辦中。

但26日台南中西區八吉境總趕宮、水流城隍廟、五瘟宮等3間宮廟被人發現天公爐被人插生雞頭，警方調閱監視器，發現都是同一名長髮、身穿黑衣黑褲的男子所為，特徵與上月底在台南西羅殿埋生雞腿的呂姓男子相符，懷疑呂男涉嫌再次到台南犯案，目前積極傳喚呂男到案說明，以查明是否呂男所為，及其犯案動機中。