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台南搖滾耶誕演唱會超嗨　直播創近250萬高點閱

▲2023台南好young耶誕跨年活動，24日的搖滾耶誕演唱會，當日直播創近250萬的超高點閱，韓國女神宣美在舞台上熱力四射，讓台下粉絲看得相當過癮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2023台南好young耶誕跨年活動，24日的搖滾耶誕演唱會，當日直播創近250萬的超高點閱，韓國女神宣美在舞台上熱力四射，讓台下粉絲看得相當過癮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

節目堪稱全國最豐富的2023台南好young耶誕跨年活動，24日的搖滾耶誕演唱會，當日直播創近250萬的超高點閱，直播的聊天室也討論熱烈，尤其是應邀來台的韓國女神宣美在舞台上熱力四射，帶領舞群接連唱跳5首歌曲，讓台下粉絲看得相當過癮。

紛紛表示雖然人無法到現場，但看直播也很過癮，也有粉絲表示看直播在家裡尖叫到燒聲，應該要準備喉糖配直播。其中討論度最高的時刻在全球知名韓國歌手宣美壓軸登場獻藝時，宣美連串的勁歌熱舞，讓現場及線上的聊天室氣氛嗨翻天；而精彩呈現的背後，原來宣美克服了生病的身體不適，以及密集排練下所造成的疲憊感，全力發揮，仍帶給台南朋友們最棒的演出。

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▲2023台南好young耶誕跨年活動，24日的搖滾耶誕演唱會，當日直播創近250萬的超高點閱，韓國女神宣美在舞台上熱力四射，讓台下粉絲看得相當過癮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2023台南好young耶誕跨年系列活動，本週末將迎來眾星雲集的跨年演唱會，而上週創造12萬人潮的搖滾耶誕演唱會話題仍持續延燒，尤其是應邀來台的韓國女神宣美在舞台上熱力四射，帶領舞群接連唱跳5首歌曲，讓台下粉絲看得相當過癮，宣美在表演結束的隔天即離台，但她對台南觀眾的熱情留下深刻印象。

台南搖滾耶誕演唱會吸引了12萬民眾到場觀看，除了電視轉播 ，也透過網路直播，許多網友紛紛大讚宣美不愧是女神，頂著低溫穿著單薄又唱又跳，實在敬業。看到滿場的觀眾，宣美相當感動，第一次來台南，深刻感受到大家對她的喜愛，回國之後還反複觀看工作人員記錄的演出內容。

▲2023台南好young耶誕跨年活動，24日的搖滾耶誕演唱會，當日直播創近250萬的超高點閱，韓國女神宣美在舞台上熱力四射，讓台下粉絲看得相當過癮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對自我要求相當高的宣美，非常重視台南的首次演出，為了帶給台南觀眾全新感受，特別以演唱會規格設計整段演出，來台前密集排練，甚至上機前一晚還練到深夜，導致身體不適有些感冒，不過宣美仍按行程搭機來台，抵達台南後，隨即參與記者會，經紀公司考量宣美身體狀況，原欲取消記者會，但由於韓國Agency傳達上的不正確使得記者仍在場等候，但宣美知道記者們已抵現場，決定出來和大家問候並且讓媒體拍照，對於只有短暫的露臉，她還是深感遺憾，因此在隔天的演唱會中，儘管身體仍舊不適，但擔任壓軸嘉賓的宣美，仍舊賣力的演出，將最好的表演，帶給所有喜愛她的歌迷朋友。而宣美嫓美演唱會規格的精彩演出，讓現場歌迷為之沸騰。

▲2023台南好young耶誕跨年活動，24日的搖滾耶誕演唱會，當日直播創近250萬的超高點閱，韓國女神宣美在舞台上熱力四射，讓台下粉絲看得相當過癮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於前一天記者會來不及和大家分享她對台南的印象，宣美在演出中也特別聊到，她覺得台南是個美麗的城市，最喜歡台灣的鳳梨酥，更希望明年可以再來台灣和大家見面，最後也祝福大家帶著美好的回憶迎接新年！
活動場次

※好YOUNG跨年演唱會 12月31日 星期五 台南市政府西側廣場
主持人: 炎亞綸、徐凱希
演出: AKIRA x SHOKICHI from EXILE、炎亞綸、魏如萱、艾怡良、五堅情、EPEX、FRUITS ZIPPER、造夢者樂團(范逸臣、TANK、阿沁、陳建寧)、孫盛希、麋先生、楊宇騰YU、Crispy脆樂團、艾薇、大支、HowZ、莫凡新

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