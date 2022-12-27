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台東警百里出征！跨縣市逮捕詐欺「收水頭」　起獲贓款63萬

▲▼台東警方分赴新北及台中市埋伏圍捕詐騙集團成員。（圖／台東警分局提供，下同）

▲台東警方分赴新北及台中市埋伏圍捕詐騙集團成員。（圖／台東警分局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東警分局依據轄區發生詐欺案提領熱點，沿線調閱數百部監視影像，確認詐欺「收水」嫌疑人及「收水頭」身分，持搜索票及拘票日前晚間連夜北上至新北市及台中市埋伏至隔日，分別逮獲詐欺「車手」、「收水」及「收水頭」共3人，查扣現金贓款新台幣63萬元。

▲▼台東警方分赴新北及台中市埋伏圍捕詐騙集團成員。（圖／台東警分局提供，下同）

台東分局針對轄內8處提領熱點，清查共25位被害人遭詐欺集團以「猜猜我是誰」及「解除分期付款」方式詐騙，分別將現金轉入14個警示帳戶，損失金額高達新台幣230萬元。分局立即成立專案小組，並報請台東地方檢察署馮檢察官興儒指揮偵辦。

▲▼台東警方分赴新北及台中市埋伏圍捕詐騙集團成員。（圖／台東警分局提供，下同）

▲起獲現金贓款新台幣63萬元、存摺、提款卡及作案用手機等證物。

經查該詐騙集團為混淆警方辦案，在全台各地分段提款，帳戶匯款也利用被害人兼車手之方式提領面交，企圖隱藏贓款金流之流向，增加警方查緝之困難度。

▲▼台東警方分赴新北及台中市埋伏圍捕詐騙集團成員。（圖／台東警分局提供，下同）

專案小組沿線調閱相關影像，先前已查獲3名「車手」後，終於掌握林、張3名男姓嫌疑人身分，日前收網行動中，分別在新北市盧洲區查獲負責「收水」張姓嫌犯，並在台中市大甲區一舉逮捕正在面交之林姓「收水頭」及何姓「車手」，當場起獲現金贓款新台幣63萬元、存摺、提款卡及作案用手機等證物。

▲▼台東警方分赴新北及台中市埋伏圍捕詐騙集團成員。（圖／台東警分局提供，下同）

全案於警方偵訊後，將嫌犯依組織犯罪條例、刑法詐欺及洗錢防制等罪嫌，移送台東地檢署偵辦後並向台東地方法院聲請羈押，持續向上溯源。
 

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